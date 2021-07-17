Власти Тувы усилили ограничительные меры

Власти Тувы ввели локдаун в республике Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, введен запрет на передвижение людей по улице. Исключения три: неотложные личные нужды, рабочая или производственная необходимость. Дети до 14 лет включительно могут появляться на улице только в сопровождении взрослых.

Под полным запретом работа туристического сектора, организаций дополнительного образования, выставочной деятельности, химчисток, салонов красоты и магазинов, торгующих непродовольственными товарами.

Закрываются все ярмарки, скверы, парки, а гостиницы и хостелы теперь могут принимать только командированных рабочих. Приостановлена работа детских садов, кроме дежурных групп.

Разрешено работать следующим категориям:

- аптеки;

- салоны сотовой связи;

- отдельно стоящие или имеющие вход в многоэтажных жилых домах, торгующие товарами первой необходимости.

Ознакомиться с полным текстом соответствующего указа можно на сайте правительства Тувы.

- Наряду с введением карантинных мер будет усилена работа по привлечению нарушителей к административной ответственности за несоблюдение гражданами режима самоизоляции. На подъездных путях самых популярных среди жителей республики озерах – Хадын, Дус-Холь (Сватиково), Чагытай и Торе-Холь— будут выставлены контрольные посты, прибрежную зону будут патрулировать рейдовые группы Службы ГО и ЧС РТ, Министерства природных ресурсов и экологии РТ совместно с сотрудниками МВД и Росгвардии, - добавили в пресс-службе.

Такие меры были введены из-за продолжительного прироста заболеваемости коронавирусом в республике, который продолжается уже 5 недель. Число случаев заболеваний среди детей до 17 лет выросло в 5,8 раз, молодежи от 18 до 29 лет – в 8,7 раз, лиц от 30 до 49 лет в 10,2 раза, в возрасте от 50 до 64 лет – в 9,7 раз, от 65 лет и старше – в 9,4 раза.

Кроме того, сейчас в инфекционных госпиталях Тувы лечатся 1384 пациента, в тяжелом состоянии – 250 человек, а к аппарату ИВЛ подключено 38 больных. Свободный коечный фонд – 13,3%.

На какой срок в республике введены дополнительные ограничения не сообщается.

Добавим, что в Красноярском крае введение аналогичных мер не планируется, но не исключается. Об этом «КП-Красноярск» рассказал губернатор Александр Усс.

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