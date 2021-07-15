Александр Усс: Локдаун — серьезнейший удар для экономики, но в приоритете человеческие жизни

Александр Усс, губернатор Красноярского края Фото: ИВАНОВА Диана

Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью в эфире радио «Комсомольская правда» на 107,1 FM рассказал глава региона Александр Усс.

Жизненно важный газ

Введение новых ограничительных мер в Красноярском крае в связи с распространением коронавируса вызвало очередной резонанс.

Одни считают их ненужными, но все же больше тех, кто согласен, - это единственный верный выход в существующих реалиях. И, возможно, меры будут еще более строгими.

— Введенные меры — это тот минимум, который должен быть реализован. Ситуация у нас не просто обостряется, а развивается достаточно стремительно в худшую сторону. Связано это с тем, что еще некоторое время назад создалось впечатление, будто пандемия ковида уже позади и все пойдет на спад. Но тенденция наблюдается прямо противоположная. Количество заболевших растет ежедневно. Мы подрасслабились, перестали соблюдать элементарные меры, такие как ношение маски и соблюдение социальной дистанции.

На сегодняшний день в регионе развернуто почти 7 тысяч коек для ковид-больных. К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены более 300 человек, что в полтора раза больше, чем было в пиковый период второй волны.

Это очень много. Свыше 2,7 тысячи человек находится на кислородной поддержке, и в случае перебоя поставок при таком количестве пациентов возникнет очень тяжелая ситуация. Поэтому мы должны серьезно отнестись к вопросам обеспечения достаточного количества кислорода. Нам повезло, что в силу исторических причин у нас есть «Красмаш», который производит его в большом объеме. Красноярский край и Хакасия получают кислород в приоритетном порядке, но у нас есть и соседи — Бурятия и Иркутская область. Просто наблюдать за развитием ситуации нельзя, поэтому есть два способа влиять на нее. Первый — лечить тех, кто инфицирован, что и делается. И второй — предупреждать это.

Новый локдаун – возможен?

— Я понимаю, что локдаун — серьезнейший удар для экономики, но исключать его нельзя. Для нас в приоритете человеческие жизни. Это не пафос, это действительно так. Сейчас у предприятий общественного питания введен запрет на работу с 23.00 до 07.00. Это сделано для того, чтобы они работали именно как общепит, а не развлекательные учреждения. Пространства для проведения зрелищных мероприятий разрешено заполнять на 50%. Придется ли ужесточить условия, поймем, понаблюдав за ситуацией. Кроме того, в наших парках вводят запреты на те аттракционы, где люди находятся в непосредственной близости. Также запрет на работу аквапарков. Это минимум, без которого, на мой взгляд, не обойтись.

О QR-кодах

— Мы всерьез рассматриваем возможность использования QR-кодов, как в Москве, чтобы создать зоны антиковидной безопасности, где люди смогут безбоязненно приходить в учреждения культуры и общественного питания. Роспотребнадзор выступает с такими инициативами, учитывая эпидемиологическую ситуацию. И мы к ним прислушиваемся. В основе принимаемых решений всегда лежат оценки специалистов, которые рассматривают ситуацию предметно, с учетом своих компетенций. Власти и ведомственные структуры не должны работать в вакууме. Поэтому мы всегда опираемся и на общественное мнение, и на точку зрения профессиональных сообществ. Решение должно быть выверенное. Мира, 110 — хорошее здание (правительство Красноярского края, Законодательное Собрание Красноярского края. - Прим. ред.), там сидят умные люди, но также есть очень много думающих, патриотично настроенных граждан, которые хотят внести свой вклад, чтобы это решение о введении новых ограничений было выверенным.

Вакцинация

— Недавно я говорил по телефону с министром здравоохранения Михаилом Мурашко о необходимости резервных запасов вакцины в Красноярском крае. Мы — особенная территория, со своими тонкостями логистики. В федеральном Минздраве это понимают. Но отрицать дефицит вакцины в России нельзя. Чтобы мы выдерживали темп от 10 до 13 тысяч аппликаций в день, нам требуется около 60 тысяч доз еженедельно. Пока столько мы не получаем.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Работа в интернете — это удобный формат

— Я относился к этой перспективе онлайн-работы с большим скепсисом. Поскольку являюсь человеком публичным, для меня лучшей формой отдыха является одиночество. Но не буду отрицать, что работа в интернете — это удобный формат. Можно комментировать события, не собирая пресс-конференций. Я даже открыл в себе чуть-чуть блогера. Коллеги говорят, что неплохие снимки выкладываю из своих поездок как рабочих, так и на отдыхе. Вообще я считаю себя человеком молодым, адаптирующимся к изменяющимся реалиям. Молодость — это не количество прожитых лет, а состояние духа.

И немного итогов

- Александр Викторович, свой пост вы занимаете четыре года. Что сказали бы об итогах работы?

— В 2002 году, когда я баллотировался вместе с Александром Хлопониным, мне довелось объехать почти весь наш удивительный край. Тогда хотелось по-мужски его обустроить. Я удовлетворен тем, что за эти четыре года мы смогли приобрести финансовую устойчивость, радикально снизить государственный долг, что дает возможность для привлечения инфраструктурных кредитов и облигаций. Одним из главных событий, конечно же, стала Универсиада. Когда мы заявлялись на нее, на нас смотрели как на больных. Красноярск? Вы откуда? И тем не менее мировое спортивное сообщество признало именно нашу универсиаду самой лучшей в истории проведения студенческих игр. И это заслуга не только моя, но и всей большой красноярской семьи. Я считаю, что мне в жизни крупно повезло: я был в гуще событий и во главе этого благословенного края.