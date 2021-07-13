Красноярск 2021: климат, районы, зарплаты, экология, экономика Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск – это город-миллионник, расположенный на берегах великой реки Енисей. Ему уже почти 400 лет и за это время город превратился в настоящий индустриальный, туристический и экономический центр Сибири со своими особенностями – как климатическим, так и ментальными. Красноярск 2021 – какой он?

Красноярск Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск 2021: общие сведения и особенности города

Красноярск был основан на берегах Енисея в 1628 году казаками во главе с Андреем Дубенским. В 1690 году он получил статус города, а в 1822 году была основана Енисейская губерния, центром которой стал Красноярск.

В дальнейшем он стал важным транспортным узлом Российской империи и место ссылки декабристов, которые значительно повлияли на развитие города. Уже при власти Советов Красноярск оказался важным индустриальным, промышленным и культурным центром Сибири.

Фото: Красноярский краевой краеведческий музей

Одной из важнейших особенностей города является его местоположение. Красноярск находится в самом центре России. Его левый берег относится к Западной Сибири, а правый – к Восточной.

Сейчас Красноярск стал – столица второго по размеру региона РФ – Красноярского края. Больше только соседняя Якутия.

Также среди особенностей Красноярска:

- национальный парк «Столбы» в черте города;

- печное отопление;

- П-образные пешеходные переходы;

- метро (которого нет, но активно строится).

Население Красноярска 2021 – менталитет

Подсветка Коммунального моста Фото: Мария ЛЕНЦ

На 2021 год в Красноярске, по данным Росстата, официально проживают около 1 092 851 человек. При этом в последние годы имеется тенденция на снижение численности населения: в 2020 году показатель составлял 1 093 771 человек. Так, директор блока Агентства правительства РФ Михаил Алашкевич предположил, что через 10 лет Красноярск может потерять статус миллионника.

Сейчас же Красноярск является третьим по численности городом Сибири, после Новосибирска и Омска, а в России – 12-е.

На первый взгляд, красноярцы, мало чем отличаются от жителей других городов России, но бывшие жители города, рассказывают, что отличия все-таки есть:

- Здесь в Сочи люди все-таки отличаются. Более расслаблены, менее обязательные. Не получается доверять им иметь общие дела, так как точно знаешь, что придется напоминать или поправлять. Более ленивые, наверное, менее ответственные, чем красноярцы, - рассказывает бывшая красноярка Арина.

- Сложно сравнивать красноярцев и немцев. В Германии люди более формальные. С ними на кухне за жизнь не поговоришь. Не тот склад. Душевности в красноярцах всяко больше, - добавляет экс-житель Красноярска Дмитрий.

Районы Красноярска 2021

В Красноярске 7 административных районов, 4 из которых на левом берегу Енисея, а 3 – на правом.

Левый берег (с запада на восток):

- Октябрьский;

- Железнодорожный;

- Центральный;

- Советский.

Правый берег (с запада на восток):

- Свердловский;

- Кировский;

- Ленинский.

Естественно, все эти названия районов весьма условны, а делится город на множество микрорайонов. Перечислим самые примечательные:

Центр – театр начинается с вешалки, а любой город – с центра. Не стал исключением и Красноярск 2021. Центр здесь начинается еще в Железнодорожном районе – от улицы Профсоюзов и до улицы Конституции СССР.

Центр города. Начало проспекта Мира Фото: Мария ЛЕНЦ

Здесь собраны все самые важные административные и культурные учреждения, а также достопримечательности. Жилая застройка здесь не очень плотная и представляет старый фонд: величественные «сталинки», скромные хрущевки, дореволюционные здания, большая часть которых отдана под различные музеи и другие учреждения.

Взлетка – густонаселенный жилмассив в Советском районе. Здесь самая дорогая недвижимость, элитные жилые комплексы, множество клубов, ресторанов, спортзалов. На Взлетке всегда много народа, куча машин. Тут не бывает тихо никогда. Взлетка – это новый центр, место притяжения деловой молодежи и бизнеса. Из минусов – плохая экология, транспортная загруженность, плотная застройка.

Взлетка Фото: Мария ЛЕНЦ

Северный – более отдаленный от центра сосед Взлетки. Это огромный микрорайон. Здесь не очень много мест для отдыха, мало зелени. Зато хорошо развита инфраструктура, новый и качественный (не везде) жилой фонд, удобные транспортные развязки.

Зеленая Роща – район, нагоняющий ужас на большинство горожан. Как говорили раньше - «мы из Рощи, мы попроще». Дурная слава пришла к Роще в 90-е и 00-е. И в те времена здесь действительно было опасно. Но сейчас Роща – это обычный спальный район, без претензий. Жить здесь можно, но не очень интересно.

Зеленая Роща Фото: Мария ЛЕНЦ

Копылова – один из самых приятных районов города. Находится в Железнодорожном – рядом есть все необходимое, приятный контингент, строится много нового жилья, множество транспортных развязок, Николаевский мост.

Район Копылова Фото: Мария ЛЕНЦ

Академгородок – один из самых отдаленных микрорайонов города, расположен в Октябрьском районе. Также считается одним из самых элитных мест для жизни, несмотря на сомнительное транспортное сообщение, отсутствие кафе, ресторанов и многих других мест. Однако переезжают сюда не за этим, а за чистым воздухом, который в Красноярске на вес золота, природой и тишиной.

Академгородок Фото: Мария ЛЕНЦ

Черемушки – легендарный район на самой окраине правого берега в Ленинском районе. Слава этого места сравнима с Зеленой Рощей. Здесь старый и местами ветхий жилой фонд, мало инфраструктуры, очень дешевое жилье. Со стороны район выглядит заброшено, а по вечерам даже страшно. И не без оснований, но сейчас разгул преступности здесь выглядит несколько преувеличенным.

Черемушки Фото: Антон НИКИТИН

Другие примечательные микрорайоны: Южный Берег, Покровский, Пашенный, Студгородок, Ботанический, ГорДК, Солнечный, Первомайский, Космос, проспект Свободный, ДК 1 Мая, КрасТЭЦ.

Экономика Красноярска 2021: работа, зарплаты, рынок труда

Красноярск – настоящий экономический центр Сибири. Не даром он претендует на звание столицы Сибири.

Средняя зарплата, по данным Росстата, здесь составляет 52 960 рублей. Это выше среднего общероссийского показателя на 6 тысяч рублей (около 47 т.р.)

Естественно, что самые «сладкие» зарплаты предлагаются в отрасли промышленности – более 62 тысяч рублей. Около 60 тысяч рублей в сферах строительства и недвижимости.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Так что квалифицированный работник здесь ценится и на зарплату сотруднику не скупятся.

Рынок труда наиболее развит в следующих секторах экономики: нефтегазовый, добыча сырья, энергетика. По данным краевого агентства труда и занятости, уровень безработицы на 1 января 2021 года в Красноярске составляет 4,1%.

Климат и экология Красноярска 2021

Климат Красноярска 2021 любителей жары, естественно, не обрадует. Зимой здесь холодно, летом – как повезет, а межсезонья короткие и нестабильные.

Красноярск находится в зоне резко-континентального климата. Это значит, что здесь очень холодная зима и очень жаркое лето. Однако в связи с тем, что рядом располагается Красноярская ГЭС, а Енисей уже давно не замерзает, местный климат постепенно теряет тягу к континентальности.

Зимой в Красноярске малоснежно, часты оттепели до плюсовых значений, а изредка в феврале и вовсе может пойти дождь, как это было в 2020 году. Средняя температура – около -14 градусов.

Парящий Енисей Фото: Мария ЛЕНЦ

Весна длительная и продолжается вплоть до середины июня, в это время года в Красноярске, как правило, пасмурно, дождливо и ветрено. Средняя температура около +5 градусов.

Лето характеризуется погодными капризами – из холода до 35-градусной жары и, наоборот, за 1-2 дня. Средняя температура около +20 градусов.

Летняя жара Фото: ИВАНОВА Диана

Осенью – как повезет. В сентябре еще тепло и временами даже приятно, в октябре ветрено и промозгло, а ноябрь – полноценный зимний месяц. Средняя температура около +3 градусов.

С экологией все еще сложнее. Красноярское «черное небо» известно на всю страну. Временами бывает такой смог, что из окна буквально не видишь ближайшего дерева. А в отдельные дни Красноярск и вовсе становится самым грязным городом мира.

Скриншот с сайта портала IQair

Однако все не так страшно. Краевые и городские власти, совместно с промышленными гигантами, прилагают усилия для исправления ситуации. Малоэффективные котельные закрываются, энергетики устанавливают высокотехнологичные фильтры на своих предприятия, а частный сектор переводится с угля на электричество.

Красноярск туристический 2021

Гремячая грива Фото: Мария ЛЕНЦ

Посмотреть здесь есть на что. Большая часть туристического потенциала Красноярска приходится на места природные: знаменитый национальный парк «Красноярские Столбы», эко-парк «Гремячая грива» и новейшая смотровая на Николаевской сопке, Красивый берег в Академгородке, фан-парк «Гремячий лог», а также прибрежный участок Енисея возле Свято-Успенского монастыря.

Нацпарк Столбы Фото: Мария ЛЕНЦ

Помимо этого популярность у туристов пользуются такие локации, как левобережная и Ярыгинская набережные Енисея, Исторический квартал на улице Горького, парк «Сады мечты», Татышев-парк, часовня на Покровке и летние прогулки на теплоходе.