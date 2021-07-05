В Красноярске впервые с февраля ввели режим «черного неба» Фото: Мария ЛЕНЦ

Беда пришла, откуда не ждали. Многие красноярцы уже успели забыть, что такое режим НМУ, но тут напомнили. Впервые с 1 февраля 2021 года в Красноярске вновь «черное небо», сообщает региональный Роспотребнадзор.

По информации Среднесибирского УГМС в Красноярске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. А потому… с 18:00 часов 5 июля 2021 года по 19:00 часов 6 июля в краевой столице действует режим «черного неба».

Не исключено, что причиной этому стала аномальная жара, которая держится в Красноярске с воскресенья. А завтра и вовсе обещают настоящее пекло – до +35 градусов.

- Для предупреждения ухудшения состояния здоровья жителям следует уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, снижающим поступление в организм вредных химических веществ, в том числе ограничить в этот период пребывание на улицах указанных городов, - передают в Роспотребнадзоре.

Фото: портал nebo.live

По данным портала nebo.live, сейчас в Красноярске экологическая ситуация не идеальная, но и далеко не критичная. Наиболее напряженная обстановка в Солнечном и Песчанке. Также не идеален воздух в Северном, на Взлетке, в Покровском, в Центре, на Копылова, в Черемушках и Удачном.

А вот портал IQair передает, что Красноярск на 5 июля – самый грязный город мира. Краевой центр оказался выше таких городов, как Лима, Кабул, Нью-Йорк, Дубай, Дели, Чэнду, Колката, Лос-Анджелес и Джакарта.

Скриншот с портала IQair

Компанию по «черному небу» Красноярску составила южная столица края – Минусинск. Там режим НМУ действует с 15:00 часов 5 июля и продлится до 07:00 часов 7 июля.

- Необходимо учитывать сложившуюся метеорологическую ситуацию при планировании мероприятий в период НМУ, - добавили в Роспотребнадзоре Красноярского края.

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