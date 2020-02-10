Дождь в феврале в Красноярске: как город справляется с последствиями первого зимнего дождя

Даже старожилы такого не припомнят: в самом сердце Сибири в феврале идет дождь - сюрприз от аномально теплой зимы. Накануне в Красноярске целый день лило, как из ведра - и центральные улицы, и дворовые территории - все в гигантских лужах.

За потеплением придет похолоданиеФото: Мария ЛЕНЦ

Естественно, большинство горожан взялись за зонтики - по-другому из дома просто не выйдешь. Уличные термометры по всему городу сошли с ума, показывая где-то даже до плюс 9 градусов .

Непривычное явление немало удивило даже старожилФото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты мэрии решили разобрать горки и ледяные скульптуры в городе раньше времени. На Татышеве и Театральной площади они уже начали таять и разрушаться, а после дождя того и гляди превратились бы в кашу.

Уличные термометры зашкаливалиФото: Мария ЛЕНЦ

Конечно, кататься с таких попросту опасно. Остальные пока оставили, но все они под надзором мэрии.

И в центре, и во дворах по колено водыФото: Мария ЛЕНЦ

Каток в Татышев-парке тоже прикрыли до лучших времен - пока что на два дня, дальше посмотрят на погоду.

Аномальное тепло заставило горожан взяться за зонтикиФото: Мария ЛЕНЦ

- Весь двор в лужах, - делятся впечатлениями в соцсетях красноярцы, - ни пройти, ни проехать. Ощущение, что даже не ранняя весна, а уже середина. Вот морозец теперь и долбанет - покатаемся.