«Это наш мальчик!»: кота с больным сердцем после приступа вывезли подышать в район Столбов, а он потерялся

Помогите Семену вернуться домой! Фото: предоставлено героями публикации.

- Он для нас, как ребенок! Умный, с характером, очень красивый, не породистый, 100%-ный «дворянин», - хозяева кота Семена не могут говорить о нем без слез. Вот уже почти неделю Маргарита и Алексей ничего не знают о питомце. Он пропал в четверг, 1 июля, в районе национального парка Столбы под Красноярском.

Искали несколько дней

- У Семена больное сердце, в этот день у него был приступ. Поэтому вечером мы вывезли его подышать свежим воздухом, - рассказала «Комсомольской правде – Красноярск» хозяйка кота Маргарита. – Нас упрекают в соцсетях: почему на Столбы? Но мы гуляли вдоль дороги, еще до указателя, это территория города, не нацпарка.

Семен шел довольный – смотрел по сторонам, распушил хвост, он очень любит гулять. Но в какой-то момент случилось неожиданное. Возможно, кота что-то спугнуло, он выскользнул из шлейки и кинулся в кусты. Хозяева за ним, но, увы, вскоре питомец скрылся из глаз.

- Это был шок, - делится Маргарита. – С четверга по воскресенье мы буквально жили на Столбах, фактически не спали. Распространили информацию в соцсетях, нам писали: кота видели у ручья, мы туда, все прошерстили – пусто. Потом девушку с котиком на руках заметили на Нарыме. Мы давай их искать, и снова ничего. Кроме того, он это или не он, сказать трудно, никто не присматривался.

Нужен особый корм и уход

Семья допускает, их любимца мог приютить кто-то из туристов или дачников. Кот очень эффектный – пушистый, дымчатый с белым подшерстком. Могли принять за породистого, захотели пустить в разведение, но…

Котику нужен особый уход. Фото: предоставлено героями публикации.

- Кот болен, живет на таблетках, у него врожденная сердечная недостаточность. К тому же проблемы с кишечником, нужен специальный корм (притом недешевый), особый уход. Никакой племенной ценности не имеет, для разведения не годится. Тем более стерилизован. Это просто беспородный кот. Но мы его очень любим, он наш мальчик. Кстати, мы его не покупали, взяли на Авито. У нашего прежнего питомца был рак, мы боролись, но его добила болезнь – кошачий коронавирус. После я смотрела объявления и заметили этого котика. Там их миллион, а мы увидели Семена и просто влюбились. Он не ручной, можно приласкать только, когда сам захочет. Чужих не особенно любит, но неагрессивный. Мальчишка с характером! Как поведет себя в дикой природе, предсказать сложно. Может напугаться. Но, скорее всего, оголодал, может подойти, если предложить ему что-то съедобное.

КОНКРЕТНО

Если вы увидите Семена, не уходите, постарайтесь поймать и удержать. Хозяева готовы приехать за ним в любое время суток, куда угодно. Если поможете найти питомца, обещают вознаграждение. Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными, помогите Семену вернуться домой. Звоните или пишите 8 965 91 222 39 (Маргарита).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Обнял меня лапками и замер»: пронзительная история пропавшего кота, который вернулся домой спустя два года

Взъерошенная шерстка, голубые глаза, Бася всем тельцем прижался к хозяйке… Удивительная история произошла в Енисейске Красноярского края: пропавший два года назад кот вернулся обратно – домой (подробнее).

«Ребята, Тишка пришел!»: кот, пропавший 7 лет назад, нашел дорогу домой

Серый кот с полосками и пятнышками Тишка пропал из семьи еще в 2011 году, с дачи под Красноярском в деревушке Дрокино. Тогда хозяева решили: любимца-мурлыку украли злодеи. Погоревали, конечно, ведь без кота и жизнь не та (подробнее).