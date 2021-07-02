Штраф в полмиллиона грозит директору турагентства, чьи путешественники улетели за границу с положительным тестом на ковид

Фото: Мария ЛЕНЦ

Страсти продолжают накаляться вокруг фееричной истории одного из красноярских турагентств. Руководитель местной франшизы федерального туристического оператора не так давно «похвасталась» в соцсетях, что помогла обдурить ПЦР-тесты и путешественники, получившие сперва положительный, а после её совета отрицательный результаты, счастливо улетели на моря.

- Я им сказала, чтобы они заливали **** (препарат) куда только можно: в нос, в рот, в уши, чтобы тест у них показал другой результат. Что, в принципе, и получилось – тест они пересдали, и он у них оказался отрицательным, - похвасталась Екатерина. *(прим.ред. - название препарата не публикуем, чтобы не распространять глубоко сомнительных и, более того, незаконных «рецептов»)

«Выдумка» мгновенно получила огласку – о действиях Екатерины узнали далеко за пределами Красноярского края. Федеральный туроператор, работавший с агентством по договору франшизы, тут же разорвал все отношения с красноярским представительством, а общественность выразила свое негодование из-за поступка руководителя.

Фото: скриншот с аккаунта Екатерины

Сначала Семенова пыталась оправдаться, - мол, положительный ПЦР-тест далеко не показатель, ведь эти самые туристы вакцинированы. А «в цивилизованных странах ваши тесты никому не нужны!».

Затем и вовсе стала все отрицать – да я же неудачно пошутила!

Но механизм уже был запущен - распространением такой резонансной информации заинтересовались следственные органы. Для начала в полиции провели проверку, в ходе которой обнаружили признаки состава правонарушения по статье «Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан».

Как сообщили в МВД, в отношении Екатерины Семеновой было заведено административное дело. Если вина турагента будет доказана в суде, то любительнице соцсетей грозит неминуемый штраф до 500 000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Красноярский директор турагентства отправила туристов на заграничный отдых с положительным тестом на ковид

Директор красноярского филиала одного из турагентств Екатерина Семенова отправила своих клиентов отдыхать за границу с положительным тестом на ковид. Девушка подсказала им, как сделать так, чтобы при повторной сдаче ПЦР-тест показал отрицательный результат, а затем рассказала об этом своей аудитории в инстаграм. (Подробнее)

Контракты расторгнуты, полиция проводит проверку: что еще грозит директору красноярского агентства, научившего туристов обманывать ПЦР-тест

Нет дела, что нет антитела: фееричная история с отправкой туристов за границу с лже-тестом на коронавирус казалось бы фейком (выдумкой), но нет: солидный директор солидного представительства солидной турфирмы рассказал клиентам, как «обмануть» ПЦР-тест, и похвастался сим в соцсетях. Правда, реакция вышла обратной. Вместо аплодисментов – шквал возмущения, проблемы на работе, да еще и полицейская проверка. Обо всем по порядку. (Подробнее)