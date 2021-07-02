Мошенники снимают деньги через поддельный сайт популярной сети пиццерий

В сети набирает обороты новый вид мошенничества – аферисты создают сайты дублеры известных компаний, через которые «зарабатывают» деньги. Жительница Железногорска, Красноярский край, попалась на один из них. 42-летняя женщина хотела заказать пиццу на ужин за 800 рублей, а в результате подарила преступникам почти 19 000 рублей. В МВД завели уголовное дело.

Жительница Железногорска, выбирая товары в онлайн-пиццерии, даже не догадывалась, что через несколько минут лишится крупной суммы денег. Казалось бы, что может пойти не так? Привычный сайт, ассортимент блюд. Но нет, различие крылось в одной-единственной букве в адресе сайта.

Определившись с меню, женщина перешла на страницу оплаты заказа. Там ввела данные банковской карты и стала ждать подтверждающей смс. Сообщение с переводом денежных средств поступила, жительница Железногорска все оплатила и с ужасом осознала, что перевела не 800 рублей, а сразу 18 863 рубля на карту другого банка.

Вернуть деньги самостоятельно женщина не смогла, поэтому обратилась за помощью в полицию. После принятия заявления, сотрудники завели уголовно дело по статье «Мошенничество». Сотрудники МВД начали проводить комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, чтобы выяснить личность мошенников и привлечь их к ответственности. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, предполагает до 5 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Красноярском крае задержан мошенник, находившийся в федеральном розыске

С его участием было совершено более 20 эпизодов преступлений (Подробнее)

«Чуть им последнее не отдала»: полицейский из Норильска убедил пенсионерку не переводить мошенникам 1,9 млн рублей

К тому моменту женщина уже направила аферистам 1,1 млн рублей, которые откладывала на покупку квартиры. (Подробнее)

Мошенников, наживавшихся на доверчивости красноярцев, задержали в Татарстане и Марий Эл

Сообщения о проделках аферистов стали поступать в полицию в ноябре прошлого года. (Подробнее)