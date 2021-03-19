Многодетному отцу из Якутии грозит 20 лет колонии за изнасилование 11-летней падчерицы

Многодетному отцу грозит 20 лет за изнасилование падчерицы Фото: Мария ЛЕНЦ

Мужчина жил в Олекминске со своей супругой и воспитывал пятерых детей, среди которых был и 11-летняя девочка, которая приходилась ему падчерицей.

В одни из январских дней текущего года, многодетный отец изрядно выпил. Жены в это время дома не было. Разум якутянина помутился, и он обратил внимание на приемную дочь, для которой этот день стал настоящим кошмаром – мужчина дважды изнасиловал девочку.

Малышка не стала ничего скрывать от мамы и тут же рассказала о случившемся. Женщине не осталось ничего другого, кроме как обратиться в полицию.

Мужчина свою вину так и не признал, несмотря на все доказательства. Следователи сначала усомнились в адекватности многодетного отца, но экспертиза показала, что он вменяем.

Интересно, что в соцсетях не все встали на сторону девочки. Часть пользователей решила, что она могла попросту оговорить отчима, чтобы отомстить за обиды:

- Их интернет обучил, что можно вот так отомстить маминому сожителю (очень многих закрыли за такое, и все как один говорят, что дети придумали все). Так что лучше не живите с девушками с чужими детьми, а то будут вас тут обсуждать.

Впрочем, сейчас расследование уже завершено, а материалы дела переданы в суд. Олекминцу грозит 20 лет колонии.