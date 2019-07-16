Серийный насильник надругался над 13-летней девочкой в Красноярске

СЕГОДНЯ 14:13 2019-07-16T14:13:01+03:00

Теперь ему грозит до 20 лет

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В Октябрьском районе Красноярска серийный насильник надругался над 13-летней школьницей. Об этом сообщает собственный источник «Комсомольской правды» - Красноярск.

Все случилось 4 июня нынешнего года на улице Лесной. Здесь подозреваемый подкараулил ребенка и набросился. Чтобы девочка не звала на помощь, угрожал убить.

Когда обо всем стало известно, были возбуждены два уголовных дела по признакам статей «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 65-летний мужчина. Нигде не работающий. Уже судимый за изнасилование и грабеж. Если его вина будет доказана, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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Дело новосибирского военнослужащего - старшего лейтенанта Александра Киричека - выбивается из аналогичных в судебной практике. Обычно, если речь идет о педофилии, не то что об оправдании, даже о смягчении наказания говорить не приходится. А офицера признали невиновным в изнасиловании девочки и освободили прямо из зала Новосибирского военного гарнизонного суда. Корреспонденты «Комсомольской правды» попытались разобраться в этой истории (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU