В Хакасии 62-летний тракторист надругался над двумя 7-летними девочками

Мужчина отправится за решетку на 15 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии осужден 62-летний тракторист за действия сексуального характера. Как сообщает следком, собранных доказательств хватило, чтобы мужчину наказали по статье «иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей» и отправили за решетку на 15 лет. Следующие полтора десятка лет тракторист проведет в колонии строгого режима.

Во время расследования выяснилось, что бесчинство случилось в октябре 2020 года, подсудимый приехал на тракторе к своему соседу в дом, расположенный в одном из сел Орджоникидзевского района, чтобы вернуть инструменты.

Около заборчика он увидел двух маленьких девочек и в его голове появился план. Он решил заманить их по очереди на поляну, где планировал совершить преступление. Для этого он предложил малышкам прокатиться на его тракторе. Девочки согласились. Вывезя их за пределы посёлка, осужденный воспользовался беспомощным состоянием детей и удовлетворил свои сексуальные потребности.

В отношении 62-летнего мужчины было заведено уголовное дело. Свою вину в ходе следствия он не признал, но его вину подтвердили собранные доказательства.