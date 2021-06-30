Жительница Борового, пожаловавшаяся Владимиру Путину на затопленную дорогу: «Еле-еле выбираемся в город из нашего поселка!»

Дорога в поселок Боровой (Красноярский край, Лесосибирск) в 2018 году. Фото: Наталья ПРОКОПЬЕВА

На «прямой линии» прозвучал вопрос из Красноярского края, - о затопленной дороге к поселку Боровое, что под Лесосибирском. Еще больше, чем сам крик о помощи, впечатлило показанное на всю страну видео: как машины едут (а куда деваться) почти по крышу в воде.

Наталья Ивановна Прокопьева, Красноярский край:

- Владимир Владимирович, от лица жителей поселка Борового Красноярского края, хотим обратиться к вам с просьбой помочь нам в решении данной проблемы. Вот такая дорога проходит в наш поселок. В прошлом году была отремонтирована дорога через железнодорожное полотно, где была установлена неправильная дренажная труба. Вода не уходит. Уровень воды понимается с каждым днем. Вот так у нас проезжают машины на свой страх и риск. Неоднократно обращались в администрацию города, где ответ не был получен до сих пор по поводу решения данной проблемы. Просим вас помочь нам!

Наталья Прокопьева Фото: соцсети

- Наталья Ивановна, проблема дорог известна, постоянно на слуху, - ответил глава государства. - Что я могу сказать вам, и тем людям, которые сталкиваются с этими проблемами, и всем гражданам России, потому что нас сейчас слушают многие в стране. У нас дороги делятся на несколько категорий: это федеральные трассы, это региональные и местного значения. Федеральный трасс у нас, дай бог памяти, 60 тысяч километров, а региональных – свыше 500 тысяч километров. Еще около миллиона – дороги местного значения.

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Здесь разные применяются способы (решения проблемы, - прим. Ред). И полного цикла, так, чтобы их строили, и потом сами ремонтировали. Вот в вашем случае как раз нужно было это и сделать, чтобы в рамках полного цикла, те, кто сделали эту дорогу, ее дальше и обслуживали. То есть, вот сделали, и пускай бы дальше и обслуживали за свой счет. Но совершенно очевидно, что это явная ошибка тех, кто строил эту дорогу. Но обязательно с губернатором Александром Уссом переговорю, и посмотрим, что можно сделать.

История с затопленной дорогой тянется еще с момента основания поселка – 1998 года. Но до прошлого года гравийную дорогу заливала вода только тогда, когда начинал таять снег (к слову, наши коллеги канала «Енисей» снимали сюжет про Боровое в 2018 году, - видеокадры один в один, что были показаны на всю страну и 30 июня 2021). Вода скапливалась, жители испытывали неудобство, но через какое-то время все высыхало и появлялась возможность проезжать по дороге. Сейчас же этого нет совсем.

Сразу после «прямой линии» с президентом, «Комсомольская правда» связалась с Наталией Ивановной. Мобильный, на удивление, не был занят – его пока не «оборвали» местные власти, но понятно, это вопрос ближайшего времени.

- В прошлом году у нас ремонтировался поселок Колесниково, через железнодорожный переезд. Параллельно этому переезду была изначально проложена дренажная труба. Когда делали дорогу заново, то дренажную трубу подняли выше нормального уровня на 1,5 метра. Поэтому теперь эта вода стала так разливаться. Она не уходит совсем. Местные власти засыпали щепой еще одну лесную дорогу, которая тоже не особо пригодна для проезда. Но по щепе маленечко проезжаем, может хоть в город выбраться. Это единственный путь, аварийный. Хотя он не совсем хороший.

Смотреть видеосюжет Дорога в Боровом в 2018-м году. Видео: телеканал «Енисей»

Обращение односельчанки – сейчас главная тема для обсуждения в Боровом.

- Моё мнение такое – не президент должен решать проблему с дорогой, а местные власти, - говорит «КП»-Красноярск местный житель Антон Васильев. - Но, как показывает практика, они бездействуют!

- Мы всем поселком очень рады, что наш вопрос прозвучал в эфире. Это, конечно, неожиданно, сами еще в шоке, - продолжает Наталья Ивановна. - Будем надеяться, на то, что проблема начнет сдвигаться с места. Пока реакции от местных властей, после выхода вопроса на «Прямую линию», не последовало. Но я и не жду, что они мне вот так сразу позвонят.

Дорога в поселок Боровой (Красноярский край, Лесосибирск) в 2018 году. Фото: Наталья ПРОКОПЬЕВА

В региональном правительстве сейчас готовят комментарий по поводу обращения – «КП» следит за ситуаций.

ОФИЦИАЛЬНО

На обращение уже отреагировал Следственный комитет Красноярского края:

«Организовано проведение проверки в связи с обращением о ненадлежащем ремонте дорожного полотна, ведущего в поселок Боровое, что влечет регулярные подтопления в границах населенного пункта. Будут установлены лица, ответственные за осуществление ремонта и принятие выполненных работ, а также эксплуатацию автодороги».

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- Тема, которую подняла Наталья Ивановна Прокопьева, мне известна. О ней она сообщила около недели назад в моем инстаграме. После этого сигнала мы начали заниматься проблемой. Причиной ситуации, которая сложилась в Лесосибирске, стала некачественная работа подрядчика. (Подробнее)

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