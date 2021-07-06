Дорогу осилит звонящий: после обращения к Владимиру Путину жителям посёлка в Красноярском крае отремонтируют трассу

Фото: Артем МАЦНЕВ

Посёлок Боровой, находящийся близ Лесосибирска, вот уже несколько лет безуспешно боролся с затопленной дорогой. Путь до города, соединяющий посёлок с муниципальным центром, оказался размыт из-за неправильно проложенной трубы, а июньские ливни лишь усугубили и без того плачевную ситуацию – лишь самые настойчивые жители пробирались через водно-грязевые потоки, рискуя получить гидроудар. Мощный ливень 20 июня и вовсе превратил дорогу в реку.

Дорога в Боровой. Фото: Наталья Прокопьева

Чиновники Борового только разводили руками – мол, мы и сами не знаем, откуда возникла такая проблема. Тем более – как ее решать. Местные жители не раз составляли обращение ко всем, к кому только могли обратиться – мэру посёлка, депутатам, - решить проблему своими силами было просто невозможно.

Наталья Прокопьева, жительница Борового, отчаялась просить местные власти о помощи, и решилась на крайние меры – женщина записала видеообращение к президенту, и не задумываясь, отправила.

Наталья Прокопьева

- Владимир Владимирович, от лица жителей поселка Борового Красноярского края, хотим обратиться к вам с просьбой помочь нам в решении данной проблемы. Вот такая дорога проходит в наш поселок. В прошлом году была отремонтирована дорога через железнодорожное полотно, где была установлена неправильная дренажная труба. Вода не уходит. Уровень воды понимается с каждым днем. Вот так у нас проезжают машины на свой страх и риск. Неоднократно обращались в администрацию города, где ответ не был получен до сих пор по поводу решения данной проблемы. Просим вас помочь нам!

На этот раз, как по мановению волшебной палочки, один за другим, к затопленной дороге стали стекаться служащие разных чинов – прокуратура выехала на место в течение нескольких часов. На следующий же день (прямая линия проходила 30 июня) началась проверка по распоряжению губернатора края – Александра Усса.

Проверки, это конечно, хорошо, но малоэффективно – дорога нуждается в постоянном откачивании воды. Но, после визита в Боровой министра транспорта Константина Димитрова, жители посёлка получили радостную весть – Александр Усс поручил полностью отремонтировать затопленную дорогу в самое ближайшее время. Об этом стало известно на встрече губернатора края с министром.

В настоящее время на ранее затопленном участке дороги в полную силу ведутся ремонтные работы – сухая погода позволяет оперативно решить проблему неправильной прокладки труб без промедления.

- Наша цель – ещё и не разрушить дорожное полотно, потому что уже сегодня нужно обеспечить проезд - сообщил глава Лесосибирска Андрей Хохряков.

Надеемся, что патронаж губернатора Красноярского края Александра Усса благотворно подействует на скорость и качество работ подрядчиков. А пока жители посёлка Боровое ждут конца ремонта труб и дороги – только тогда можно будет сделать выводы об эффективности принятых мер.

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