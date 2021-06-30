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Общество30 июня 2021 16:57

Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал вопрос Владимиру Путину о затопленной дороге от Борового до Лесосибирска

Глава региона заявил, что подрядчик будет переделывать некачественную работу
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Александр Усс, губернатор Красноярского края

Александр Усс, губернатор Красноярского края

Фото: Мария ЛЕНЦ

30 июня во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным от жительницы поселка Борового, Красноярский край, поступил вопрос о затопленной дороге. Люди в буквальном смысле слова не могут выбраться из поселка после сильных дождей и в период паводка – дорога превращается в реку, самые рисковые водители переплывают в машинах практически по крышу в воде (на всю страну показали впечатляющее видео).

Вопрос из Лесосибирска (Красноярский край) на «прямой линии» с Владимиром Путиным

«Комсомольская правда»-Красноярск получила комментарий главы региона:

- Тема, которую подняла Наталья Ивановна Прокопьева, мне известна. О ней она сообщила около недели назад в моем инстаграме. После этого сигнала мы начали заниматься проблемой. Причиной ситуации, которая сложилась в Лесосибирске, стала некачественная работа подрядчика. При производстве работ были допущены технические ошибки и фактически там выстроили плотину. К сожалению, в короткие сроки разрешить эту проблему нельзя. Чтобы приступить к дорожным работам необходимо, чтобы вода ушла. Для этого сейчас на месте подтопления идут работы по отводу воды. После этого подрядчик будет переделывать некачественную работу. Для жителей в настоящий момент организован временный альтернативный проезд. Легковой транспорт может заезжать с южной стороны, это временный вариант на период проведения работ.

Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал вопрос Владимиру Путину о затопленной дороге от Борового до Лесосибирска

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На «прямой линии» прозвучал вопрос из Красноярского края, - о затопленной дороге к поселку Боровое, что под Лесосибирском. Еще больше, чем сам крик о помощи, впечатлило показанное на всю страну видео: как машины едут (а куда деваться) почти по крышу в воде. (Подробнее)

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