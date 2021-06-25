В Красноярском крае за сутки количество заболевших коронавиусом увеличилось на 185 человек Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске за сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 185 человек. Это информация оперативного штаба на 14 часов сегодня, 25 июня. Всего же с начала пандемии в регионе общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания составляет 76 552.

Выздоровевших всего 69 790, в том числе за сутки 101 человек. Погибших – 3 914, в том числе за сутки 9.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 18 893 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 801 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 1 091. Проведено тестов на коронавирус всего 2 874 198, из них за последние сутки 9 969.

В эту сводку не входят данные из закрытых городов. Так, в Железногорске на этот час выявлено 55 новых случаев заболевания (за сутки), а всего 6 680. Выздоровевших 6 227, скончались 116 человек. В Зеленогорске всего 4 275 зараженных, из них за сутки 21. Выздоровевших 4 072, из них за сутки 18. И скончавшихся всего 57 человек.