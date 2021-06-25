Горела заживо: облитая бензином якутянка смогла выжить после поджога на дне рождении знакомого

Пострадавшая сейчас находится на сложном и длительном лечении Фото: Мария ЛЕНЦ

Празднование дня рождения своего знакомого для одной из жительниц Якутии закончилось попаданием в реанимацию – девушка горела заживо, пока её пытались потушить отмечающие. Воспламенение не произошло случайно, якутянку намеренно поджег сам именинник. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в Следственном комитете, после этого инцидента заведено уголовное дело.

Все произошло еще весной 2021 года. В марте небольшая компания отмечала день рождение 38-летнего мужчины. Празднование происходило у него дома – банька, шашлычок, алкоголь. Высокий градус алкоголя и большая температура в парилке сделали своё дело – вся компания, состоящая из 4 человек довольно быстро опьянела.

У именинника с приглашенной гостьей возник конфликт. Они довольно долго кричали, спорили, а затем виновник торжества решил выйти покурить. Все только начали успокаиваться, как внезапно мужчина появился с канистрой, полной бензина. Долго не раздумывая, он вылил горючую жидкость на гостью и поджег её.

Тело мгновенно начало покрываться волдырями, раздался дикий крик - огонь сбить не удавалось. Тогда еще один приглашенный вытолкнул девушку в снег и начал закапывать её туда. Вскоре пламя удалось потушить. Тут же была вызвана скорая, якутянке оказали первую помощь и увезли в реанимацию, где констатировали 40% ожог тела. Сейчас пострадавшую увезли в столицу Якутии на лечение.

На именинника же было заведено уголовное дело по статье «покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом». Теперь ему грозит вплоть до пожизненного срока. Расследование продолжается.

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