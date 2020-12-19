Житель Минусинска поджег квартиру бывшей возлюбленной

Мужчина поджег квартиру, чтобы избежать обвинения в воровстве Фото: Мария ЛЕНЦ

23-летний житель Минусинска устроил пожар в квартире бывшей возлюбленной. Сделал он это не в порыве гнева, ревности или обиды. Это был холодный расчет.

После того, как огонь был потушен, за работу принялась следственно-оперативная группа. И выяснилось, что к происшествию может быть причастен бывший молодой человек хозяйки квартиры. Оперативники его задержали и доставили в отдел.

- Полицейские выяснили, что подозреваемый потратил денежные средства, которые взял из общих накоплений, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Чтобы скрыть данный факт, решил поджечь шкаф, в котором находились деньги. Ущерб, причиненный владелице квартиры, составил 96 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 167 «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.