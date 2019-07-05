2019-07-05T05:14:18+03:00
Происшествия

Житель Хакасии заживо поджег в доме пятерых человек: дали пожизненное

Преступление он совершил в пьяном угаре
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Житель Хакасии заживо поджег в доме пятерых человек: дали пожизненноеЖитель Хакасии заживо поджег в доме пятерых человек: дали пожизненноеФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Хакасии заживо поджег в доме пятерых человек. За такое преступление суд вынес ему самое строгое наказание: мужчина проведет в тюрьме всю свою жизнь.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасского следственного комитета, 44-летний осужденный проживал со своей 34-летней сожительницей во времянке, которая находилась во дворе частного дома на улице Таштыпской города Абакана. В августе прошлого года, ночью, к ним в гости пришли трое мужчин и женщина. До компания веселилась. А когда пить стало нечего, осужденный направился в дом к своей матери и потребовал у нее денег на новую порцию спиртного. Пожилая женщина отказалась и потребовала, чтобы сын прогнал приятелей.

Мужчина поссорился с матерью и обиделся на гостей, он посчитал, что из-за них мать не дала ему денег. Поэтому облил двери времянки горючей жидкостью и поджег. Огонь заметила племянница мужчины, она жила в доме вместе с его пожилой матерью, и вызвала пожарных.

Четверо из тех, кто находился во времянке, скончались от отравления угарным газом. Еще один – от термических ожогов туловища и верхних конечностей. Осужденный должен будет выплатить семьям родственников моральную компенсацию в размере 4 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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