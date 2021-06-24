Через неделю после «прямой линии» с президентом в Солнечном начали строить детский сад

Вот такая плотная застройка в микрорайоне Солнечном Фото: Мария ЛЕНЦ

Два года назад жительница Красноярска Ксения Бессонова дозвонилась по «прямой линии» до президента Владимира Путина. И рассказала ему о проблемах своего микрорайона. Точнее обозначила проблему современных новостроек, когда многоэтажки растут одна за другой, а новоселы потом обнаруживают, что рядом нет ни обещанных скверов, ни подъездных дорог, ни садиков.

- Здравствуйте, Владимир Владимирович! – Ксения тогда заметно волновалась. - От лица жителей всего 3-го микрорайона мы просим вас, пожалуйста, посодействуйте в строительстве школы, детского сада и парка в нашем микрорайоне. В «Солнечном» проживает больше 70 тысяч человек. Но с социальной инфраструктурой большие проблемы.

После молодая мама призналась: сама с трудом поверила, что удалось попасть на «прямую линию». Она написала обращение через социальную сеть – и ей позвонили. Просила ведь не звезд с небес. Глава государства ее услышал и дал распоряжение губернатору края посодействовать решению проблем жителей Солнечного.

Кстати, не успела телевстреча с президентом завершиться, как в Солнечный приехали и глава города, и губернатор, и депутаты.

Здесь должна быть школа, но пока есть детский сад - в правом верхнем углу. Фото предоставлено Ксенией Бессоновой

Немного пояснения

Сделаем небольшую ремарку, это принципиально важно. Дело в том, что застройщик домов, где живет молодая мама, изначально ввел покупателей своих квартир в заблуждение, пообещав им отдать под парк солидный участок земли буквально под окнами, на улице Ерофеевской. Новоселы ждут – парк никто не строит. И вдруг узнают, что на этом месте будут возводить еще один дом. Представьте степень народного возмущения: обещали зеленую зону, а вместо нее еще одна высотка?! А тут и «прямая линия» оказалась кстати.

Но «Комсомолке» удалось выяснить, что на самом деле произошла путаница. Дело в том, что под парк изначально была отведена другая территория, в несколько раз больше того пятачка, на который думали жильцы новостроек. Она находится в квадрате между проспектом Молодежным, улицей Славы, проспектом 60 лет СССР и улицей Микуцкого.

Что касается второго обещанного парка, он планировался на пересечении улицы Ерофеевской и Молодежного проспекта. Рядом, кстати,как раз ЖК «Фестиваль», который забросила скандально обанкротившаяся СК «Реставрация». Но земля на тот момент была в частной собственности плюс на территории Емельяновского района. Так что процесс передачи затянулся и не завершен окончательно до сих пор. А пока не улажены все формальности, тратить на парк бюджетные деньги нельзя.

А здесь планируется построить второй парк, по пока улаживаются формальности с землей. Фото предоставлено Ксенией Бессоновой

Что по факту

- За два года многое произошло, хорошее и не очень, - рассказывает Ксения. – Напомню: власти пообещали президенту, как и всем жителям Солнечного, построить школу и детский сад в 3 микрорайоне, 2 парка, утвердить проект планировки 3 микрорайона. Из обещанного построили детский сад и частично один парк, остальное пока не выполнено.

Долгожданный садик получится просторным, трехэтаэжным. Откроется уже в сентябре, группы формируются, молодые родители рады. По словам Ксении, стройплощадка ожила буквально через неделю после «прямой линии». Хотя получается, что один сдают, а уже второй скоро нужен – население-то растет.

Это - тоже парк "Солнечная поляна", идет второй этап работ. Фото: администрация города

- Самая проблемная ситуация у нас сейчас – школа, точнее ее отсутствие, - рассказывает Ксения. – Ее нам так и не построили. По моей информации проект школы уже есть, а финансирования – нет. А ведь за два года в нашем 3-м микрорайоне построено уже 10 домов, в среднем по 16 этажей. В соседнем 5-м микрорайоне ситуация сложнее – там населения еще больше.

Ксения рассказала, что на том самом спорном пятачке на улице Ерофеева, где они хотели видеть зеленую зону, застройщик за два года успел воткнуть четыре шестнадцатиэтажные свечки. Жильцы ведут межу собой войну, перегородили свои крохотные дворы шлагбаумами. Расстояние между домами – метров пять – семь, машина не развернется, как следует. Решить эту проблему может утвержденный генеральный план. Вот его бы тоже нужно принять.

Сегодня парк выглядит уже вот так. Фото: "Наш мкр. Солнечный"

Так что же с парком

В пресс-службе департамента городского хозяйства пояснили «Комсомольской правде»-Красноярск, что строительство парка в Солнечном проходит по в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Под него отдали 7,4 гектара пустыря между проспектом 60 лет Образования СССР, улицей Микуцкого и проспектом Молодежным. Проект рассчитан на три этапа.

Судя по эскизам, парк должен получиться роскошным: событийная площадь для проведения массовых мероприятий, зоны отдыха, спортивные маршруты с тренировочным комплексом, беседки с уличным солярием, площадки для выгула собак, беседки, игровые зоны для детей, серпантин прогулочных дорожек с лавочками и освещением. И, конечно же, деревья и кустарники с расчетом того, что лет через десять они вырастут и превратят парк в полноценную зеленую зону. И еще предусмотрена автопарковка у границы парка.

Судя по эскизу, парк будет роскошным. Фото: администрация города

Хотели заложить в планы и фонтан, но, к сожалению, сделать его на федеральные деньги нельзя, условиями субсидий он не предусмотрен. Но возможно откликнется кто из спонсоров и профинансирует фонтан. Жители солнечного будут благодарны.

В 2020 году, несмотря на связанные с ковидом проблемы, удалось первую часть работ выполнить. В этом году до наступления холодов сделают еще часть работ, а 2022 году завершат. Кстати, название будущего парка – «Солнечная поляна».

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