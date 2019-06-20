Владимир Путин поручил разбить в Солнечном парк по просьбе красноярки

Одной из тех, кому удалось дозвониться на «Прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным оказалась Ксения Бессонова из Красноярска.

Молодая мать пожаловалась главе государства: вместе с семьей живет в районе новостроек. А там ни клочка зелени, только высотки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/715735" frameborder="0"></iframe> Звонок из Красноярска на Прямую линию президента.

- Здравствуйте, Владимир Владимирович! – обращаясь к первому лицу страны Ксения заметно волновалась. - От лица жителей всего 3-го микрорайона мы просим вас, пожалуйста, посодействуйте в строительстве школы, детского сада и парка в нашем микрорайоне.

В «Солнечном» проживает больше 70 тысяч человек. В основном, тут новостройки, живут молодые семьи с маленькими детьми. Школы переполнены более чем в три раза, у нас самый высокий уровень рождаемости в Красноярске. Но с социальной инфраструктурой - большие проблемы. Нехватка мест в школьных и дошкольных учреждениях – больше трех тысяч.

Молодая мать пожаловалась главе государства: вместе с семьей живет в районе новостроек

Жители отстояли территорию под школу и детсад в 3-м микрорайоне в 2018-м году, потом что узнали, что на этом месте, где они планировались, решили построить жилые дома. Жители вышли с протестом, и данное разрешение на строительство отозвали.

Но на сегодняшний день – буквально месяц назад – мы узнали, что последняя муниципальная земля, которая у нас осталась под парк… администрация города также выдала разрешение на строительство там жилых домов.

Получается, новостройки занимают почти всю территорию микрорайона Солнечный. Нет ни единой зеленой зоны, парка, сквера. Нашим детям негде гулять! Пожалуйста, помогите нам в решении этой проблемы!

Ксения БессоноваФото: соцсети

«Пока нет источника финансирования»

Президент живо откликнулся на просьбу красноярки.

- Сделать это, безусловно, нужно, - заявил он. - Но я хотел бы в этой связи вот что сказать. В целом по стране проблема решалась таким образом: напрямую привлекались деньги вкладчиков, которые софинансировали строительство, в договорах совместного строительства были заложены вопросы возведения объектов социальной инфраструктуры: в частности, школ, больниц, детсадов. Почему-то в вашем случае мы этого не наблюдаем. Это явное упущение тех, кто принимал решение на местном уровне. Проблема, к сожалению, сейчас будет более острой (говорю об этом, чтобы обратить еще раз внимание и правительства России и коллег в регионах), потому что мы переходим на новые формы жилищного строительства, связанные с тем, что снимаем риски с граждан, чтобы не плодить новые проблемы с недостроем и перекладываем эти риски на плечи финансовых организаций при поддержке государства.

Но, если в первом случае дольщики платили так или иначе, а после все вкладывалось в стоимость всего жилья. Теперь по закону социальную инфраструктуру должно возводить государство при поддержке муниципалитетов. Но пока нет источника, и задача правительства вместе с регионами выработать правовую систему, которая бы обеспечила возведение социальной инфраструктуры наряду с жилищным строительством и определить источники его финансирования.

Возможности найдутся!

Чтобы разобраться, Владимир Путин переадресовал вопрос жительницы Солнечного губернатору края Александру Уссу.

- Действительно, микрорайон Солнечный далеко не идеален, - признал глава края. Переуплотненная застройка – типичная картина еще с 90-х годов. Он находится на окраине, и какой-то особой зоной приоритетного внимания никогда не являлся, должен сказать откровенно.

Владимир Путин переадресовал вопрос жительницы Солнечного губернатору края Александру Уссу

В то же время отмечу, в этом году там сдана школа и детский сад, на открытии которого я сам был. Относительно того, что земля, пригодная для застройки, в том числе и социального плана, отдана муниципалитетом под коммерческое жилье, это для меня новость. Если это так, мы подкорректируем это решение. При этом хочу отметить, что микрорайон находится на окраине города, и возможности для того, чтобы сделать там парковую зону, мы найдем. Скажу еще, микрорайон входит в приоритетный проект по жилью, и в этом смысле современные градостроительные подходы там, конечно, могут быть реализованы. Хотя то наследие, что мы получили, до конца устранить, конечно, невозможно.

Значит, парку в Солнечном быть?

- Съездите, поговорите там с людьми обязательно. Посмотрите, что нужно сделать для развития социальной инфраструктуры, о чем нас женщина просит, - поручил Владимир Путин. - Если нужна какая-то помощь, мы готовы в индивидуальном порядке ее оказать. Но мне кажется, что Красноярский край в состоянии справиться этой задачей. Отдельно мне доложите, пожалуйста, в ближайшее время.

Губернатор Красноярского края пообещал разобраться с проблемой

А В ЭТО ВРЕМЯ

По поручению Председателя СК России по обращению на Прямую линию жительницы Красноярского края, пожаловавшейся на нехватку школ, детских садов, а также на застройку территории, ранее отведенной под парковую зону, организована доследственная проверка.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Судьба была, наверное, мне дозвониться»

Красноярска Ксения Бессонова рассказала, как ей удалось пообщаться с президентом на Прямой линии.

- Сама до сих пор не верю, что удалось попасть на Прямую линию с президентом, - поделилась впечатлениями с «Комсомольской правдой» - Красноярск Ксения Бессонова. – Написала обращение через социальную сеть и мне позвонили. Мы просто хотим, чтобы нам организовали инфраструктуру: в Нижнем Солнечном нет ни сквера, ни парка. У нас просто нет места свободного. Остался под парк единственный пяточек земли, но, оказывается, и на нем «Альфа» собрался что-то строить – разрешение выдано еще в 2016 году. Планируется дом на 331 квартиру! Конечно, мы взбунтовались и сделали все, чтобы выйти на президента. Руководство региона ссылается на школу в Нанжуль-Солнечном, которая строится, и где будут учиться наши дети, но такое уже было: как только школа наполняется жителями микрорайона, наших детей «перекидывают» в другую. По три школы уже люди сменили. Я рада, что моим обращением заинтересовался Следком.

ОФИЦИАЛЬНО

Александр Глисков, депутат Законодательного собрания Красноярского края:

- Еще в январе прошлого года я писал мэру Еремину, что в Советском районе есть несколько точек, где надо срочно решать проблемы жителей. И первым пунктом был 3-й микрорайон Солнечного. И вот до настоящего времени проблемы не решены. Более того, они усугубились, потому что там началась уплотнительная застройка. Причем началась до того, как на публичные слушания был вынесен проект планировки. По сути, вместо публичных слушаний строители начали вбивать сваи. Понимаете, когда строят четыре 12-этажных свечки и на них закладывают 50 парковочных мест – это вызывает недоумение. Там же ситуация такова, что школы нет, которая, по идее, должна была быть в самом центре. А куда пойдут дети, которые должны в этом микрорайоне жить?