В ответ на жалобу президенту красноярские власти пообещали парк для жителей микрорайона «Солнечный»

Крутые косогоры, налепленные впритык друг к другу многоэтажки да пыльные дороги… После прямой линии с президентом Владимиром Путиным о 3-м микрорайоне Солнечного в Красноярске узнала вся Россия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/715735" frameborder="0"></iframe> Звонок из Красноярска на Прямую линию президента.

Одна из местных жительниц, молодая мама Ксения Бессонова, сумела дозвониться до первого лица страны. С тем, чтобы пожаловаться – живем в «человейниках». Кроме новостроек, больше ничего – ни тебе парка, ни школы, а дома строятся один за другим. Бетонное гетто какое-то получается, возмущаются люди. А землю, где был запланирован парк, отдали под застройку.

Доехал, но не туда

Разобраться, что в микрорайоне с инфраструктурой, президент поручил губернатору Александру Уссу: «Съездите, там поговорите с людьми!». Тот выдвинулся на место почти сразу, не дожидаясь окончания прямой линии. И в прямом эфире заявил: в микрорайоне открыли новую школу.

Владимир Путин переадресовал вопрос жительницы Солнечного губернатору края Александру Уссу

Впрочем, вскоре стало известно: с жильцами губернатор встречаться не стал. Да и выезжал в другой, соседний микрорайон – Нанжуль. Там и построена школа на 1280 мест. «Показали красивую картинку для отвода глаз», обсуждают местные. Правда, власти тут же объяснились: микрорайоны никто не путал, просто из Нанжуля ракурс более удачный. Оттуда же показали, где разобьют новый парк. Так что президенту отрапортовали: зеленая зона будет.

Где именно, узнала «Комсомолка», выдвинувшись на место. Нашим проводником должна была стать Ксения Бессонова, но, увы… «У меня дети маленькие, а после обеда встреча с губернатором, - развела она руками. – Но я попрошу вам все показать».

eremin__krsk После вопроса на прямую линию Президента от жительницы 3-его мкр.

Парк отменили

Въезд в 3-й микрорайон – аттракцион отдельный. Извилистая щербатая дорога забирает в гору, по сторонам – высотки. Пока ждем нашу провожатую, местную активистку Наталью Ледяеву, осматриваемся. Многоэтажные дома, что называется, «лоб в лоб», деревьев почти нет. Площадки для детей – крохотные. Около одной – огромная стройплощадка.

На месте парка строят новый домФото: Ася ЖУКОВА

- На этом самом месте и должны были разбить парк. По крайней мере, так значилось в макете, - качает головой Наталья. – Но что-то пошло нет так. Рядом сделали дорогу, участок стал более узким. Решили: для парка он непригоден, надо строить дом.

А точнее, сразу четыре – 13-этажные высотки, соединенные первым этажом.

- Тут будет не парк, а 330 квартир, - вступает в разговор местный житель Андрей. – Если застойщик (компания «Альфа») умудрится вместить сюда дома, выезды из них сделают на улицу Ерофеевскую. Она уже сейчас стоит по утрам в пробке, а что будет, когда все построят? У меня, кстати, знакомый работает в пожарной, говорит, сюда, к нашим домам, не заехать. Тут по соседству, на улице Соколовской, был пожар, огонь потушили, а выехать обратно не могли три часа!

На месте, где должен быть парк, строят домФото: Ася ЖУКОВА

Эх, дороги…

С тротуарами та же песня. Их можно перечесть по пальцам – это на весь-то микрорайон. Чтобы не идти в обход по асфальту, народ срезает, карабкаясь по крутым дорожкам. Так поступают даже мамы с колясками.

Из жизни микрорайонаФото: Ася ЖУКОВА

- А что вы хотите? – разводит руками одна. – Идти-то надо. Тут весной на этой горке девушка упала – скользота же – сломала руку.

К слову, площадка активно застраивается с 2019 года. Домов тут 19, а дорога только одна.

- Хотя, если откровенно, ее просто нет, - машет рукой Наталья. - По всем нормам, это строительный проезд для машин. Смотрите, его даже восстанавливать не хотят, везде торчит арматура. Но тут хоть что-то. А к дому, где живу я, дороги нет вообще. Есть тропинка через поле. К школе мой ребенок должен добираться по ней. В управлении образования нам твердят: вы не видели, где квартиру покупали? Я говорю: если в 17-м веке рожали в пальто, что, и нам тоже так надо?!

Добраться до школы - квест

Теперь про школу. Из 3-го микрорайона она как на ладони – современная, на 1280 мест, та самая, которую демонстрировал губернатор.

- Когда нам показывали макет, была совершенно другая школа, - огорошивает женщина. – Неподалеку от нашего дома. Но вместо нее вдруг стали строить жилой дом. Мы подняли бучу, разрешение на возведение отменили, но… Не изменилось ничего. Школы нет до сих пор. Ее построили, но в другом микрорайоне, Нанжуле. Какая разница? Все регламентирующие документы предполагают: ребенок должен идти до школы туда и обратно километр. У нас в одну сторону километр, как минимум, и дороги там нет. С односторонним движением, без тротуара. Пройти по ней невозможно – это гора, по ней ездят машины. А что будет при минус 20?!

Новая школа в микрорайонеФото: Ася ЖУКОВА

Да, сейчас мест в нанжульской школе для детей из 3-го микрорайона хватает. Но это только пока, говорят местные. Рядом с ней обещают построить еще 30 многоэтажек, так что делайте выводы...

Микрорайон лысый

- Со школой понятно, - перебиваю я. – А с парком теперь как? Да, микрорайон на окраине, кругом поля, но трава по пояс, гулять нереально.

- А-а-а, власти на прямой линии показали туда, - активисты кивают на ближайший пустырь.

Ну, как пустырь… Издалека это похоже на глиняный отвал, взгромоздившийся над дорогой. Подхожу поближе: действительно, пустырь, а в центре – многометровая промоина, заваленная мусором. Я, конечно, не специалист, но приспособить ЭТО под парк, вероятно, будет проблематично.

Зеленая зона в микрорайоне СолнечныйФото: Ася ЖУКОВА

- А там еще смотрите, столбик, - указывает мне Андрей. – Метрах в ста от будущего «парка», то есть это уже не Красноярск, граница с Емельяновским районом. К тому же земля здесь не муниципальная, принадлежит частнику, и как тут разбить парк?

Пока вопрос риторический. А микрорайон по-прежнему лысый.

- Три куста тут, три куста там, - вздыхает Наталья. – Как-то мы собирались с представителями застройщика. Обсуждали отмену закладки парка. Жаловались, зелени вообще нет. И нам сказали: вот у вас зеленая зона (показывает на гору между домами, поросшую чахлой травой – прим.ред.). Народ ахнул. А застройщик в ответ: «Ну а что, она же не черная?». Или многие возмущаются в истаграме мэра: мол, что вы хотели, понабрали дешевых квартир, и теперь ноете. Сами выходите и сажайте деревья. Да мы рады! Землю нам дайте, но не отдают. Да и квартиры недешевые: 3-комнатная в 90 квадратов стоила 3 миллиона 800 тысяч. И на макете была и школа, и садик, и парк!

На этом месте должна был быть паркФото: Ася ЖУКОВА

Митинговать будем

… Сейчас несуществующей инфраструктурой красноярского микрорайона заинтересовались следователи. Ими уже начата проверка. Но жители не сидят сложа руки:

- Это уже наше второе обращение к президенту. В прошлом году тоже писали, но нас не заметили. Да, хорошо, что на нас обратили внимание. Но почему так отреагировали власти? Не спустят ли все на тормозах? Как бы то ни было, в субботу, 22 июня, мы устраиваем митинг. И просим всех поддержать нас. Приходите!