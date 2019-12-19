Будет парк, даже два: что изменилось в Красноярске после звонка жителей Владимиру Путину

19 декабря проходит пресс-конференция с Владимиром Путиным. А мы вспоминаем, что менялось после прямых обращений к президенту, в частности, в Красноярске. Ровно полгода назад, 20 июня, молодая красноярская мама Ксения Бессонова дозвонилась на «Прямую линию» и озвучила необычную по своей простоте просьбу. В быстрорастущем микрорайоне Солнечном в Красноярске живет 70 000 человек.

В нижней части микрорайона многоэтажки возводятся одна за другой, не успеваешь оглянуться. Но весь новый район можно сказать, либо закатан в асфальт, либо разрыт экскаваторами. А парка – нет. Даже скверов не хватает. Казалось бы, в чем проблема – есть же пустыри, но они словно неприкасаемая территория.

Владимир Путин дал распоряжение местным властям помочь жителям Солнечного. Что происходит там сейчас, что сделано и не сделано? Ксения Бессонова отслеживает ситуацию в режиме реального времени.

- Нам пообещали, что построят не один, а даже два парка. И не просто пообещали, работа идет. На слушаниях мы уже обсудили и утвердили проект одного из них. Власти города говорят, что строительство начнется ближе к лету. Второй парк нам пообещал губернатор края года через полтора-два.

Первый парк начнут строить здесь, на пустыре. Концепция уже готоваФото: Мария ЛЕНЦ

По существу вопроса: парк первый

В самом начале между жителями Нижнего Солнечного и чиновниками возникло недопонимание из-за того, что они имели в виду разные площадки. Люди изначально предполагали, что парк должны сделать у них под окнами, между двумя улицами – одна так и называется 3-й микрорайон, а вторая Ерофеевская. Поэтому им было непонятно, почему губернатор и глава города сразу же, по окончании «прямой линии», со своими командами приехали в другое место, на пустырь.

- Когда мы покупали квартиры в новых домах, застройщик нам обещал, что рядом с нами будет зеленая зона. А потом вдруг там начали возводить еще один дом. Поэтому мы тогда почувствовали себя обманутыми, поднялись, стали возмущаться. Я и позвонила на «Прямую линию», - призналась Ксения Бессонова. – Кстати, мы до сих пор считаем, что еще один дом там незаконно строится. Если застройщик обещал зеленую зону, пусть выполняет обещание.

Очень интересный ландшафт для парка, не находите?Фото: Мария ЛЕНЦ

Постепенно все прояснилось. Утвержденная территория будущего парка значительно больше, чем тот пятачок, на который претендовали жильцы новостроек. Она находится в квадрате между проспектом Молодежным, улицей Славы, проспектом 60 лет СССР и улицей Микуцкого. В советское время строители почему-то обошли этот пустырь стороной. Возможно, из-за ландшафта: здесь склон и овраги. Но как зона отдыха – очень даже интересный вариант. С помощью ландшафтного моделирования парк можно разбить на разноуровневые ярусы и соединить их прогулочными дорожками с лестницами.

Согласно утвержденной концепции, в будущей зоне отдыха будут: событийная площадь, детские и спортивные зоны, площадка для выгула собак. А также технологический и пожарный проезды для спецтехники. И много-много зелени.

А здесь планируется второй парк. Слева - ЖК "Фестивальный", справа столбик - граница города и Емельяновского районаФото: Мария ЛЕНЦ

Парк второй

Второй парк планируется к северу от пересечения улицы Ерофеевской и Молодежного проспекта. Рядом – как раз многострадальный ЖК «Фестиваль», который забросила скандально обанкротившаяся СК «Реставрация».

Земля, на которую претендует будущий парк, обещанный губернатором, находится на территории другого муниципалитета – Емельяновского района. Это первое. Второе: владелец участка – частное лицо. Так что властям придется договариваться с обеими сторонами, чтобы переуступили землю. На это понадобится год или чуть больше.

По хорошему, застройщиков, которые лепят новостройки в Нижнем Солнечном, нужно обязать благоустраивать за собой территорию в том объеме, который они обещают, когда презентуют потенциальным покупателям свои новые дома.

А то ведь получается, что заасфальтировали подъездную дорогу и проезд во дворе и все, считают, что свою программу-максимум они выполнили. Остальное, по их мнению, - это уже головная боль жильцов, властей, управляющих компаний. Вот и получается, что зона комфорта новоселов заканчивается в 10 метрах от подъезда. А дальше – трава, мусор и перерытая земля.

Концепция первого парка. Фото: "Наш мкр. Солнечный"

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