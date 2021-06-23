В Красноярске против матери, поставившей на колени обидчика сына, завели уголовное дело по статье «покушение на убийство»

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Молодая женщина, чуть приспустив медицинскую маску, тихим голосом произносит на камеру: «Я хочу от всего сердца перед вами извиниться за то, что поступила так с вашими детьми, простите меня, пожалуйста. Я еще лично перед вами извинюсь, когда вас увижу. Буду извиняться перед вами и вашими детьми. Простите меня, пожалуйста!».

Само раскаяние, само смирение. Понятно – на этот раз дело происходит в Следственном комитете, а не в обычном дворе, как неделей ранее. Там на видео, снятое очевидцем, попало совершенно другое.

Там она же, но с сигаретой в зубах и пошатываясь, «прессует» 9-летнего мальчика...

Напомним, скандальная история произошла 13 июня в Красноярске. Публичную экзекуцию во дворе «яжмать» устроила за то, что мальчишка во дворе, по ее словам, обругал ее пятилетнего сына. Вцепилась испуганному малышу в ухо, сильно дернула вниз – и тот упал на колени. «Проси прощения!!!».

Его родители написали заявление в полицию. Было заведено уголовное дело по статье «побои». Также выяснилось, что спустя несколько дней, 15 июня та же женщина набросилась во дворе на 12-летнюю девочку, по схожей причине и в схожем же состоянии «нестояния». И вот, 23 июня, СК сообщил: в отношении женщины завели второе уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Выяснили обстоятельства избиения 12-летней девочки.

Ольга Шаманская, представитель СК по Красноярскому краю:

- Находясь на детской площадке в состоянии алкогольного опьянения, при схожих обстоятельствах девочке, сделавшей замечание по поводу некорректного поведения ее пятилетнего сына, взяла из своей сумки маникюрные ножницы и нанесла не менее двух ударов ребенку в висок. Попытка убийства не удалась в виду активного сопротивления ребенка и помощи неравнодушных граждан. Девочка была доставлена в больницу, где ей наложили несколько швов. Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

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- Я хочу от всего сердца перед вами извиниться за то, что поступила так с вашими детьми, простите меня, пожалуйста. Я еще лично перед вами извинюсь, когда вас увижу. Будут извиняться перед вами и вашими детьми. Простите меня, пожалуйста, - молодая женщина, опустив на лице маску, тихим голосом произносит на камеру слова сожаления (подробнее).

Поставила чужого ребенка на колени для извинений: жительница Красноярска решила прилюдно воспитать обидчика её 5-летнего сына

- Пожалуйста, прости меня! – повторяет ребенок за удерживающей его женщиной. По голосу слышно, что еще немного и он просто расплачется от страха.

- За что ты извиняешься?! – продолжает «воспитывать» чужого сына красноярка. (Подробнее)