«Мы утопали по колено, сидя на велосипедах, но радовались, как дети»: обсуждаем самые яркие впечатления очевидцев потопа в Красноярске

Фото: СИТНИКОВ Павел

20 июня Красноярск столкнулся с настоящим водным бедствием – ливень начался вечером, около 17:40, и всего за час успел затопить большинство районов города. Автолюбители, находившиеся в это время за рулём, оказались в водных заторах – добраться до дома стоило усилий.

«Комсомолка» поговорила с очевидцами, оказавшимися в самой гуще (или водовороте) событий.

Алексей Сокольников:

- Около шести вечера мы с компанией возвращались с похода на Столбы. Шёл сильный дождь, а уже ближе к центру мы заметили, что машины просто тонут в воде. Некоторые автомобили получили гидроудар, думаю, их водители не скоро смогут снова сесть за руль. У меня тоже не обошлось без потерь – перестала работать сигнализация, думаю, её залило водой. А утром я обнаружил, что мои номера смыло водой – слава богу, смог найти через соцсети. Похоже, что виноватых в сложившейся ситуации не найти, водителям снова придётся восстанавливать авто за свой счёт.

Тем, кто оказался на улице без автомобиля, пришлось не лучше – наиболее затопленной оказалась улица Партизана Железняка в районе краевой больницы. Самые находчивые пешеходы искали любой выход из положения – красноярка София Сверкунова устроила полноценную велопрогулку прямо в эпицентре событий:

- Днём было очень жарко, решили вечером развеяться и покататься на велосипедах. Доехали до краевой больницы и там нас застал ливень, сначала решили переждать под крышей, потом поняли, что это бесполезно. Недолго думая, сели на велосипеды и отправились смотреть вживую, что происходит в городе. Сначала ехали аккуратно, объезжая все лужи, стараясь не запачкаться, затем, когда поняли, что всё равно будем мокрые насквозь, начали рассекать по большим лужам и наслаждаться брызгами. На Республики около центрального рынка было настоящее море, некоторые машины сдавали назад, понимая, что не проедут дальше. Мы же утопали по колено, сидя на велосипедах, но, несмотря на такую погоду радовались, как дети - эта велопрогулка запомнится нам надолго.

Но даже среди всеобщего мокрого апокалипсиса, нашлись и те, кому удалось выйти сухим из воды:

- Пока все паниковали, обсуждали ливень и новую сибирскую Венецию, я спокойно работал в офисе недалеко от БКЗ. В 20:00 я вышел на улицу – а дождь уже закончился, и я решил спокойно насладиться видом – с Вантового моста мокрый город выглядел шикарно. Местами можно было заметить туман. И да – до дома я добрался без происшествий, спасла работа, - рассказывает красноярец Павел Ситников.

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