Фото: СК

9 июля суд в Ачинске избрал меру пресечения в отношении 32-летней Екатерины Н., обвиняемой в убийстве своего ребенка. До 29 августа женщина будет содержаться в СИЗО.

Также ей назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Следователи продолжают расследовать уголовное дело и выяснять все обстоятельства страшной трагедии, которая потрясла всю страну.

По данным Следственного комитета Красноярского края, 27 июня Екатерина под предлогом похода в магазин вышла с пятилетней дочкой из дома на улице Красной Звезды и направилась с ней в безлюдное место к железнодорожным путям. Там она и задушила ребенка, бросив бездыханное тело на насыпи.

Фото: СК

Погибшую поисковики нашли лишь 5 июля — по иронии, пути расположены рядом с одноименной улицей. Тело девочки провело несколько дней под 30-градусной жарой и сильно разложилось, поэтому точную причину смерти можно будет назвать только через две-три недели — столько времени нужно для всех экспертиз.

После убийства Екатерина бросилась в бега: автостопом проследовала до Красноярска, Томска и Новосибирска. В последнем городе ее задержали полицейские — случилось это 8 июля. Женщина находилась в одном из торговых центров. Найти ее удалось благодаря камерам наблюдения.

Во время допроса подозреваемая полностью признала свою вину. По ее словам, мотивом стали личные неприязненные отношения: к мужу, ребенку и даже собственной матери. Екатерина утверждает, что они были недовольны ее поведением и поступками — родным «все не нравилось».

Фото: СК

В СК подтвердили «КП-Красноярск», что женщина страдала психическим заболеванием. Перед страшным преступлением она была в психдиспансере, однако находилась на амбулаторном лечении и на учете не состояла.

После задержания она дала подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления. Также она показала следователям, как душила ребенка.

«Все произошло довольно быстро. Я решила ее тут убить, чтобы нашли труп и похоронили. Не хотела далеко прятать», – говорит Екатерина на видео от ведомства.

Девочка отчаянно звала на помощь. Однако место около железнодорожных путей на окраине города безлюдное — никто не пришел.

«У меня было такое чувство, что она еще живая, но перестала сопротивляться. Поэтому я закрыла ей нос и рот. Руками она не шевелила. Я продержала ее так 15 минут», – продолжила женщина.

Мать из Ачинска, обвиняемую в убийстве дочери, отправили в СИЗО Видео: СК

Умысел убить ребенка у нее возник спонтанно: пошла в магазин за новой сим-картой и по пути, как говорит сама мать, решила задушить.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы (однако такой вид наказания не назначается женщинам).