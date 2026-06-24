Фото: Лесопожарный центр

На утро 24 июня в лесах Красноярского края действуют 93 пожара на общей площади 208,2 тысячи га — наибольшее количество возгораний зафиксировали в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском и Эвенкийском округах. Тайга горит из-за гроз и жаркой погоды.

В Лесопожарном центре добавили, что ситуация остается сложной, но «контролируемой». Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Фото: Лесопожарный центр

На севере края сейчас работают 1993 человека, в том числе из других регионов: Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области и других. Также помощь специалистам оказывают лесопользователи.

Для искусственного вызывания осадков применяют самолет-зондировщик. В работе пожарные используют беспилотники.

Фото: Лесопожарный центр

Высокий класс пожарной опасности сохраняется из-за жары, отсутствия осадков и высокой грозовой активности. Большинство очагов — в труднодоступной местности.

Дым от лесных пожаров в крае уже дотянулся до востока Казахстана — едкий туман затянул Усть-Каменогорск, Риддер, Шемонаиху, Белоусовку и другие населенные пункты. Местные жители жалуются на запах гари и дымку.

Фото: ФГБУ "НИЦ "Планета"

В самом Красноярском крае снова продлили режим неблагоприятных метеоусловий. «Черное небо» зависнет над городами и селами сибирского региона до 19:00 25 июня.

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