На утро 24 июня в лесах Красноярского края действуют 93 пожара на общей площади 208,2 тысячи га — наибольшее количество возгораний зафиксировали в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском и Эвенкийском округах. Тайга горит из-за гроз и жаркой погоды.
В Лесопожарном центре добавили, что ситуация остается сложной, но «контролируемой». Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.
На севере края сейчас работают 1993 человека, в том числе из других регионов: Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области и других. Также помощь специалистам оказывают лесопользователи.
Для искусственного вызывания осадков применяют самолет-зондировщик. В работе пожарные используют беспилотники.
Высокий класс пожарной опасности сохраняется из-за жары, отсутствия осадков и высокой грозовой активности. Большинство очагов — в труднодоступной местности.
Дым от лесных пожаров в крае уже дотянулся до востока Казахстана — едкий туман затянул Усть-Каменогорск, Риддер, Шемонаиху, Белоусовку и другие населенные пункты. Местные жители жалуются на запах гари и дымку.
В самом Красноярском крае снова продлили режим неблагоприятных метеоусловий. «Черное небо» зависнет над городами и селами сибирского региона до 19:00 25 июня.
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