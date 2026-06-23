Фото: ФГБУ "НИЦ "Планета"

Дым от лесных пожаров в Красноярском крае дотянулся до Казахстана — спутниковые снимки опубликовал научно-исследовательский центр «Планета».

На изображениях, полученных 22 июня, можно заметит, как шлейф распораняется на соседние регионы: Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Алтайский край и другие.

Фото: ФГБУ "НИЦ "Планета"

На смог и запах гари также жалуются жители Восточно-Казахстанской области — едкий туман затянул Усть-Каменогорск, Риддер, Шемонаиху, Белоусовку и другие населенные пункты. Местные власти заявили, что дым образовался из-за последствий природных пожаров в Сибири.

Фото: ФГБУ "НИЦ "Планета"

При этом на востоке Казахстана также сохраняется высокий класс пожарной опасности из-за сильной жары.

Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

Утром 23 июня площадь лесных пожаров в Красноярском крае достигла 191,6 тысячи га — наибольшее количество возгораний зафиксировали в труднодоступной местности. Обстановку осложняет жара, отсутствие осадков и наличие поврежденных участков тайги.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

На севере края сейчас работают более 1900 человек, в том числе из других регионов России. Для искусственного вызывания осадков применяют самолет-зондировщик.