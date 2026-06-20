Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров. Горожане жалуются на неприятный запах, на то, что тяжело дышать. Особенно отчетливо видно плотную сизую завесу со смотровых площадок.

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что держат ситуацию на контроле, усилили мониторинг качества атмосферного воздуха не только в краевом центре. Задымление есть в Лесосибирске, в Енисейске, густой смог накрыл поселки Ярцево, Кривляк, Новоназимово, Новый городок, которые находятся в Енисейском округе. Дым дошел даже до Норильска.

Красноярск заволокло дымом лесных пожаров. Видео_Диана Иванова

Вид на центр Красноярска с Покровской горы Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В данном случае помочь себе от воздействия стихии жители могут только сами. По возможности нужно ограничить пребывание на открытом воздухе, закрыть окна квартир, использовать кондиционер для очистки воздуха. Чаще проводите влажную уборку в помещениях, пейте побольше воды, лучше чистой и негазированной.

Напомним, что основная часть лесных пожаров происходит по причине сухих гроз. Ситуацию осложняет сухая и жаркая погода, наличие больших очагов леса, в прошлые годы поврежденных шелкопрядом: сухостой способствует распространению огня. Причем добраться до очагов очень сложно.

Специалисты советуют по возможности остаться дома Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Лесопожарном центре сообщили, что на тушение лесных пожаров в труднодоступных территориях края формируют дополнительные резервы. В ряде округов региональные силы и средства уже задействованы в полном объеме. На кромках пожаров сейчас работают более 1600 человек.

Усилена группировка авиации, привлечены вертолеты Авиалесоохраны и МЧС, в том числе с водосливными устройствами, по условиям погоды работает самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков.