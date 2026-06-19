Север Красноярского края продолжает погружаться в едкий дым лесных пожаров — густой смог накрыл поселки Ярцево, Кривляк, Новоназимово, Новый городок, которые находятся в Енисейском округе. Фотографии публикуют местные жители.
Дымом заволокло небо — солнца не видно. В службе ГО и ЧС округа сельчанам рекомендуют использовать маски и респираторы на улицах, а дома — плотно закрывать окна.
В прошлое воскресенье настоящей звездой социальных сетей стал мужчина, который выгуливал собаку в противогазе — заметили его в Лесосибирске.
Дым из красноярской тайги добрался и до других регионов — белая пелена накрыла Томск, Новосибирск и Хакасию.
Тем временем площадь лесных пожаров в нашем крае продолжает увеличиваться: на утро 19 июня действует 101 возгорание на 127 тысячах га. Почти все — в труднодоступной удаленной местности.
Губернатор Михаил Котюков инициировал переброску дополнительных сил из других регионов. Так, уже сегодня на север края прибудет подкрепление из Свердловской области, в ближайшие дни — из Карелии.
В работах по ликвидации возгораний участвуют свыше 1600 человек, 30 воздушных судов и самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков. Угрозы населенным пунктам нет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
С начала сезона в Красноярском крае наказали 249 виновников лесных пожаров