Фото: читатели «Новости Енисейска» (t.me/Yeniseysk_News)

Север Красноярского края продолжает погружаться в едкий дым лесных пожаров — густой смог накрыл поселки Ярцево, Кривляк, Новоназимово, Новый городок, которые находятся в Енисейском округе. Фотографии публикуют местные жители.

Фото: читатели «Новости Енисейска» (t.me/Yeniseysk_News)

Дымом заволокло небо — солнца не видно. В службе ГО и ЧС округа сельчанам рекомендуют использовать маски и респираторы на улицах, а дома — плотно закрывать окна.

Фото: Управление по ГО и ЧС г. Енисейск

Фото: читатели «Новости Енисейска» (t.me/Yeniseysk_News)

В прошлое воскресенье настоящей звездой социальных сетей стал мужчина, который выгуливал собаку в противогазе — заметили его в Лесосибирске.

Дым из красноярской тайги добрался и до других регионов — белая пелена накрыла Томск, Новосибирск и Хакасию.

Тем временем площадь лесных пожаров в нашем крае продолжает увеличиваться: на утро 19 июня действует 101 возгорание на 127 тысячах га. Почти все — в труднодоступной удаленной местности.

Фото: читатели «Новости Енисейска» (t.me/Yeniseysk_News)

Губернатор Михаил Котюков инициировал переброску дополнительных сил из других регионов. Так, уже сегодня на север края прибудет подкрепление из Свердловской области, в ближайшие дни — из Карелии.

В работах по ликвидации возгораний участвуют свыше 1600 человек, 30 воздушных судов и самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков. Угрозы населенным пунктам нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

С начала сезона в Красноярском крае наказали 249 виновников лесных пожаров