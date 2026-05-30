- Снега, дожди… Посадок никаких почти нет! Маленько посадила, и все, - сокрушается Агафья Лыкова. «Неласковый» май со снегом и заморозками стал для 81-летней отшельницы большим потрясением. Тайга будто свирепствует! Когда-то пережившая страшный голод Агафья опасается: не остаться бы и сейчас без урожая. О своих невзгодах лесная затворница поведала духовному отцу, иерею Игорю Мыльникову. Как у нее дела? Последние новости об Агафье Лыковой – в эксклюзивном материале «КП» - Красноярск.
Обрушившийся на Сибирь аномально холодный май не пощадил и заимку Агафьи Лыковой. Вот уже которую неделю подряд ее «Обитель» поливает ледяными дождями. Порой пробрасывает снежок, а ночами как ударят заморозки!
Погожие дни выпадают совсем редко. Так что засадить огород бабушка попросту не успела – не позволила погода. Планы расстроил затяжной шторм.
Если в прошлом году отшельница открыла «дачный» сезон в майские праздники, то нынче все пошло не так. Меж тем на подмогу Агафье прибыл давний друг - тележурналист из Красноярска Андрей Гришаков с двумя товарищами. Приплыли на лодке – специально, чтобы пособить на грядках.
Но, увы, из-за капризов стихии «посевную» пришлось отложить. Гостей Карповна проводила, а погоды так и нет. То и дело набегают тучи, хлещет дождь.
Понятно, Агафью это расстраивает, даже пугает. Много лет назад она перенесла голод. Тогда от «бескормицы» погибла ее мать, Акулина. С тех пор к каждой крошке Агафья относится с трепетом. Не засадить огород, не сделать запасы - для нее немыслимо.
Утешает одно: теперь отшельница не одна. Случись что, рядом есть помощник, это дьякон Георгий Данилов из Орска Оренбургской области. Человек очень скромный, смиренный. И вместе с тем крепкий духом: пару лет назад он вызволил старинные иконы из храма, затопленного наводнением. Кинулся в ледяную воду, чтобы спасти святыни, а обратно еле выбрался. Георгия потеряли, сочли погибшим, но он сумел выплыть каким-то чудом.
И вот в мае дьякон прилетел, чтобы помочь отшельнице по хозяйству. Ведь месяцем раньше, 9 апреля, ей исполнился 81 год. Возраст почтенный, силы уже не те. Хотя… смотря, с чем сравнивать. Так, блогер Олег Тайга, побывавший у Агафьи в феврале, поражался: махонькая старушка ростом меньше 150 см за 15 минут может повалить здоровенное дерево. Причем в одиночку!
Тем не менее поддержка ей необходима. Поэтому бабушку не оставляют без внимания сотрудники заповедника «Хакасский» (на его территории находится заимка), представители Русской Православной Старообрядческой церкви, меценаты, волонтеры…
- Андрей приезжал, но погоды не было. Вот только уплыл, их трое было. Друга лодка тоже приходила, с заповедника, - перечисляет Агафья.
Словом, отшельнице помогают всем миром. А она молится – за всех.
Что еще нового у таежной инокини? Как оказалось, ее по-прежнему «пасет» наглый медведь. По всей видимости, тот самый, что не давал прохода в прошлом году. Шатался по заимке, по огороду, ни в какую не хотел уходить. Старушка боялась даже выйти за порог, покормить коз и кур.
… Пришла весна, хищник проснулся и снова – к Агафье!
- В то утро, когда Георгия привезли, видела медведя на косогоре, - поделилась отшельница со своим духовным наставником. - Потом еще он ходил за рекой. А, когда Андрей у меня был, опять видели медведя на косогоре. Уже стемнело, глядели с фонариками – идет! Напересек косогору, куда-то в кусты залез… Хорошего-то ничего нет с медведем.
Чтобы отпугнуть зверя, Агафья использует петарды. Правда, они помогают не всегда. Особенно против этого медведя – крупного, «забуревшего», нахального.
- Я той осенью как только ни пыталась – ни огня, ни дыма, - ничего он не боится! – жалуется бабушка. – Тут только молитва.
Кстати, на слуху история, она случилась много лет назад. Тогда Агафья, столкнувшись с медведем в тайге, принялась читать молитву. И зверюга отступил, убрался обратно в чащу. Но надо понимать: медведь медведю рознь. Обычно косолапые сторонятся человека, как и все дикие животные. Но бывают исключения…
- Хорошо, что ты не одна, - говорит отец Игорь. – Рядом Георгий, у него есть опыт. Пусть прогоняет лесного гостя!
По предварительным данным «Комсомолки», дьякон Георгий может прожить у Агафьи до осени. Но не исключено, что останется и на зимовку.
Негоже бросать человека, когда ему нужна помощь, рассуждает он. Верно сказано: у Бога нет рук, кроме наших. Выходит, спрос со всех.
СПРАВКА «КП»
Агафья Лыкова – самая известная в мире отшельница. Последняя из семьи староверов, ушедших в тайгу в 30-е годы ХХ века. Спустя 40 лет заимку Лыковых обнаружили геологи.
А знаменитыми они стали благодаря обозревателю «Комсомолки» Василию Пескову. После выхода его документальной повести «Таежный тупик» о «сибирских робинзонах» услышала вся планета. Василий Михайлович до последнего опекал Лыковых, помогал им до самой своей смерти.
