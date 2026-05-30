Отпугивает медведя, бьется со стихией и молится за всех, - последние новости об отшельнице Агафье Лыковой. Фото: Данил БАРАШКОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Снега, дожди… Посадок никаких почти нет! Маленько посадила, и все, - сокрушается Агафья Лыкова. «Неласковый» май со снегом и заморозками стал для 81-летней отшельницы большим потрясением. Тайга будто свирепствует! Когда-то пережившая страшный голод Агафья опасается: не остаться бы и сейчас без урожая. О своих невзгодах лесная затворница поведала духовному отцу, иерею Игорю Мыльникову. Как у нее дела? Последние новости об Агафье Лыковой – в эксклюзивном материале «КП» - Красноярск.

К каждой крошке относится с трепетом

Обрушившийся на Сибирь аномально холодный май не пощадил и заимку Агафьи Лыковой. Вот уже которую неделю подряд ее «Обитель» поливает ледяными дождями. Порой пробрасывает снежок, а ночами как ударят заморозки!

Погожие дни выпадают совсем редко. Так что засадить огород бабушка попросту не успела – не позволила погода. Планы расстроил затяжной шторм.

Первозданная глушь Агафьи Лыковой. Фото: Виктор Непомнящий, заповедник "Хакасский".

Если в прошлом году отшельница открыла «дачный» сезон в майские праздники, то нынче все пошло не так. Меж тем на подмогу Агафье прибыл давний друг - тележурналист из Красноярска Андрей Гришаков с двумя товарищами. Приплыли на лодке – специально, чтобы пособить на грядках.

Но, увы, из-за капризов стихии «посевную» пришлось отложить. Гостей Карповна проводила, а погоды так и нет. То и дело набегают тучи, хлещет дождь.

Понятно, Агафью это расстраивает, даже пугает. Много лет назад она перенесла голод. Тогда от «бескормицы» погибла ее мать, Акулина. С тех пор к каждой крошке Агафья относится с трепетом. Не засадить огород, не сделать запасы - для нее немыслимо.

Агафья в молодости. Фото: Николай Пролецкий.

В одиночку может повалить дерево

Утешает одно: теперь отшельница не одна. Случись что, рядом есть помощник, это дьякон Георгий Данилов из Орска Оренбургской области. Человек очень скромный, смиренный. И вместе с тем крепкий духом: пару лет назад он вызволил старинные иконы из храма, затопленного наводнением. Кинулся в ледяную воду, чтобы спасти святыни, а обратно еле выбрался. Георгия потеряли, сочли погибшим, но он сумел выплыть каким-то чудом.

В апреле бабушке Агафье исполнился 81 год. Фото: Виктор Непомнящий, заповедник "Хакасский".

И вот в мае дьякон прилетел, чтобы помочь отшельнице по хозяйству. Ведь месяцем раньше, 9 апреля, ей исполнился 81 год. Возраст почтенный, силы уже не те. Хотя… смотря, с чем сравнивать. Так, блогер Олег Тайга, побывавший у Агафьи в феврале, поражался: махонькая старушка ростом меньше 150 см за 15 минут может повалить здоровенное дерево. Причем в одиночку!

Чтобы пробиться к заимке Агафьи по реке, порой приходится пропиливать вот такие места. Фото: Виктор Непомнящий, заповедник "Хакасский".

Тем не менее поддержка ей необходима. Поэтому бабушку не оставляют без внимания сотрудники заповедника «Хакасский» (на его территории находится заимка), представители Русской Православной Старообрядческой церкви, меценаты, волонтеры…

- Андрей приезжал, но погоды не было. Вот только уплыл, их трое было. Друга лодка тоже приходила, с заповедника, - перечисляет Агафья.

Словом, отшельнице помогают всем миром. А она молится – за всех.

Медведь ходит за Агафьей по пятам

Что еще нового у таежной инокини? Как оказалось, ее по-прежнему «пасет» наглый медведь. По всей видимости, тот самый, что не давал прохода в прошлом году. Шатался по заимке, по огороду, ни в какую не хотел уходить. Старушка боялась даже выйти за порог, покормить коз и кур.

… Пришла весна, хищник проснулся и снова – к Агафье!

- В то утро, когда Георгия привезли, видела медведя на косогоре, - поделилась отшельница со своим духовным наставником. - Потом еще он ходил за рекой. А, когда Андрей у меня был, опять видели медведя на косогоре. Уже стемнело, глядели с фонариками – идет! Напересек косогору, куда-то в кусты залез… Хорошего-то ничего нет с медведем.

Чтобы отпугнуть зверя, Агафья использует петарды. Правда, они помогают не всегда. Особенно против этого медведя – крупного, «забуревшего», нахального.

Агафья и директор заповедника "Хакасский". Фото: Виктор Непомнящий.

Хищник не боится ни огня, ни дыма

- Я той осенью как только ни пыталась – ни огня, ни дыма, - ничего он не боится! – жалуется бабушка. – Тут только молитва.

Кстати, на слуху история, она случилась много лет назад. Тогда Агафья, столкнувшись с медведем в тайге, принялась читать молитву. И зверюга отступил, убрался обратно в чащу. Но надо понимать: медведь медведю рознь. Обычно косолапые сторонятся человека, как и все дикие животные. Но бывают исключения…

- Хорошо, что ты не одна, - говорит отец Игорь. – Рядом Георгий, у него есть опыт. Пусть прогоняет лесного гостя!

Отшельница и ее духовный отец. Фото: иерей Игорь Мыльников.

По предварительным данным «Комсомолки», дьякон Георгий может прожить у Агафьи до осени. Но не исключено, что останется и на зимовку.

Негоже бросать человека, когда ему нужна помощь, рассуждает он. Верно сказано: у Бога нет рук, кроме наших. Выходит, спрос со всех.

СПРАВКА «КП»

Агафья Лыкова – самая известная в мире отшельница. Последняя из семьи староверов, ушедших в тайгу в 30-е годы ХХ века. Спустя 40 лет заимку Лыковых обнаружили геологи.

Вот такими однажды Лыковых увидели геологи. Фото: Николай Пролецкий.

А знаменитыми они стали благодаря обозревателю «Комсомолки» Василию Пескову. После выхода его документальной повести «Таежный тупик» о «сибирских робинзонах» услышала вся планета. Василий Михайлович до последнего опекал Лыковых, помогал им до самой своей смерти.

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.