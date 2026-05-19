Дьякон Георгий Данилов и отшельница Агафья Лыкова знакомы много лет. Фото: Денис Маликов, нацпарк "Сайлюгемский".

Наглый зверюга, и ничем его не отпугнешь – ни петардами, ни даже вертолетом! На выручку Агафье Лыковой, которую опять донимает голодный медведь, прибыл священник-герой. Это давний знакомый отшельницы – дьякон Георгий Данилов, рассказал «КП» - Красноярск духовник Карповны, иерей Игорь Мыльников.

Вся жизнь - в «медвежьем углу»

В «медвежьем углу» Агафья Лыкова провела всю свою жизнь. От заимки отшельницы, что «притулилась» на крутом берегу реки Еринат, до ближайшей деревни больше 200 км. И никаких дорог – добраться можно лишь по воде или по воздуху. Первозданная глушь, сейчас это территория заповедника «Хакасский».

Сюда, подальше от цивилизации, от новых порядков, увел свою семью Карп Лыков, отец Агафьи. Это случилось еще в 30-е годы прошлого века. А потом была война, победа, восстановление страны после страшных потерь. О «сибирских робинзонах» вспомнили только в 70-е, когда на них наткнулись геологи. Знаменитый советский журналист, обозреватель «Комсомольской правды» Василий Песков, посвятил им свою документальную повесть «Таежный тупик». Так Агафья стала самой известной отшельницей в мире.

В свой 81 год шустрая и неунывающая. Фото: Денис Маликов, нацпарк "Сайлюгемский".

Маленькая женщина в огромной тайге

Диких зверей – медведей, волков, маралов – в «таежном тупике» хватало всегда. Но пока Лыковы жили семьей (родители и четверо детей) было не так опасно. Лесные обитатели чуяли, на заимке полно людей. И особенно им не докучали.

Но шло время, вместе с ним один за другим «робинзоны» уходили. В конце концов, Агафья очутилась одна. Маленькая хрупкая женщина (росточком меньше 150 см), а вокруг тайга – на километры.

Заимка Агафьи Лыковой. Фото: Денис Маликов, нацпарк "Сайлюгемский".

Благо отшельницу не бросили. Много лет ее поддерживают предприниматели-меценаты, за свой счет отправляют припасы, лекарства и прочее. Неоценимую помощь Агафье Карповне оказывает Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ), а также представители заповедника «Хакасский» и РТУ МИРЭА (Московского технологического университета).

Весну встречала в одиночку

Так сложилось, что в последние несколько месяцев затворница была одна. Ее помощница Валентина Иванова неожиданно заболела. Ее пришлось срочно эвакуировать из тайги, отправить обратно в Москву.

Не оказалось рядом и инспектора заповедника «Хакасский». В прошлом году его кордон (рядом с заимкой) снесла разбушевавшаяся река. Хорошо, никто не пострадал.

Словом, эту весну и свой 81-й день рождения бабушка Агафья встречала в одиночку. Что же поделать? Трудилась и молилась, тем более был Великий Пост, пора духовной страды, очищения сердца.

С ее лица не сходит улыбка. Фото: Денис Маликов, нацпарк "Сайлюгемский".

Кошмарил бабушку в прошлом году и вернулся

Меж тем ее ждали новые испытания. Как только потеплело, в тайге проснулись медведи. И один из них – большой, голодный – повадился на заимку отшельницы.

Вероятнее всего, это тот самый зверь, что изводил Агафью в прошлом году, с самой весны до поздней осени. Здоровый, наглый, его не пугали ни петарды, ни выстрелы в воздух (палить по зверю нельзя – это территория заповедника – прим.ред.).

Была надежда, что медведь заляжет в спячку, а после больше не объявится. Но зима миновала, и зверь вернулся снова.

- Ой, страшно! – пожаловалась Агафья Карповна в телефонном разговоре со своим духовным отцом Игорем Мыльниковым. – Ничего он не боится! Как одной?! Будешь огород копать, а тут ОН!

Теперь она не одна. Фото: Денис Маликов, нацпарк "Сайлюгемский".

Двое против хищника

Радует одно: на подмогу отшельнице прилетел ее давний знакомый, дьякон Георгий Данилов из Орска Оренбургской области. На заимке он был уже много раз, старался поддержать ее хозяйку, чем мог.

Вот и сейчас, услышав о ее беде, предложил свою помощь. И она не отказалась, с радостью приняла.

Недавно дьякон прибыл в Новосибирск, оттуда в Горно-Алтайск. А после его отправили вертолетом в «Обитель» отшельницы.

Теперь она больше не одна, рядом крепкое мужское плечо. Есть, кому прогнать наглого медведя. Ведь Георгий - хоть и скромный, смиренный - но настоящий герой.

Его знают как человека, который, рискуя собой, спас старинные иконы и книги из храма, затопленного при наводнении. В какой-то момент думали, что священник погиб, его унесла «большая вода». Но он смог не только вызволить реликвии, но и выбраться из лап стихии.

