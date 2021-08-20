Зонтик, пищалка, аэрозоль: пять неочевидных предметов, которые спасут при встрече с медведем в лесу

Как спастись, если встретил медведя в лесу? Фото: Алексей СТЕФАНОВ

8 августа 2021 года, Сахалин. На спящего у моря в своем внедорожнике мужчину напал медведь. Хищник разбил окно машины, чтобы добраться до человека, пытался вытащить. Водителю пришлось в упор палить в агрессора. Только тогда зверь унес ноги.

2 августа 2021 года, Иркутская область. В тайге медведь вышел на двух лесников. Мужчинам едва удалось отбиться. Одному дикое животное разорвало ногу и сломало бедро. Благо, товарищ не подвел – два километра нес на себе к машине.

… А в парке Ергаки Красноярского края за лето медведи убили сразу двух человек. Первой жертвой стал 16-летний подросток, второй – турист из Москвы, ему было 42. После ЧП парк частично закрыли. Причина – «массовая миграция медведей из-за слабой кормовой базы». Лето выдалось для них голодным.

Поэтому медведи продолжают выходить к людям. Что делать, если хищник встретится вам? Об этом рассказал «Комсомолке» директор парка Ергаки Игорь Грязин.

Фанатская дудка

Важно обозначить сразу: обычно медведи с НОРМАЛЬНОЙ психикой побаиваются людей. И объектом питания – типичным – человек для них не является. Но (!) предсказать поведение конкретного медведя в отдельной ситуации невозможно. А, значит, стоит постараться избежать самого столкновения.

Оказавшись в лесу, нужно сделать свое присутствие «громким». Разговариваем, насвистываем или даже напеваем. А еще издаем резкие НЕПРИРОДНЫЕ звуки. Для этого стучат ложкой о металлическую кружку или котелок. Так вы предупредите зверя о своем приближение и он – с большой долей вероятности – спрячется. Хороший вариант – использовать фанатскую дудку.

Как правильно вести себя при столкновении с медведем, рассказали специалисты. Фото: парк Ергаки.

Зонтик

Решающее значение для медведя имеет размер противника. Значит, наша задача – визуально «укрупниться». Итак, никогда не ходим в лес поодиночке, только группой от четырех человек, лучше – больше. Передвигаемся исключительно по туристическим тропам. Причем компактно – не растягиваемся. Так медведь (поскольку он подслеповат) может принять вас за единое существо. А на огромное многорукое и многоногое НЕЧТО нападать не решится.

Если же все-таки встретились со зверем? Собираемся в плотную группу, быстро поднимаем над головами куртки или рюкзаки, можно открыть зонтики. И, не теряя времени, вытаскиваем средства отпугивания и борьбы (ракетницу, фальшфейер, газовый баллончик, нож). Мы должны быть готовы к любому развитию событий.

Камни и палки? Нет!

Как себя вести, если от столкновения с медведем уклониться не удалось? По словам специалистов, главное не бежать. Кинулся наутек, значит, ты жертва, сам подписал себе приговор. Тем более убежать от косолапого нельзя, «накоротке» он развивает скорость 50-55 километров в час.

При близкой встрече с медведем нельзя пристально смотреть ему в глаза. Хищник расценит это как знак готовящейся атаки и нападет первым. Так же не берите с собой в тайгу необученную против медведя собаку. Испугавшись зверя, она приведет его прямо к вам.

Увидев медведя, также не поворачивайтесь к нему спиной. А медленно и осторожно отступайте, держа его в поле зрения. При этом можно переговариваться (если получится, лучше низким и спокойным голосом). Так дадите понять, что вы люди, а не добыча. Кроме того, можно повысить голос (но не кричать), плавно махать руками над головой.

Если медведь приближается, он необязательно собирается нападать. Еще раз: зверь плохо видит, он может захотеть рассмотреть вас. Подойдет, например, из любопытства. Не надо проявлять агрессию – не кидайте в него камнями или палками. А продолжайте неспешно отходить. Только не бегите!

Рюкзак и аэрозоли

Ничего не помогает, и медведь все же нападает? Стоит попробовать отвлечь его внимание. Положите что-нибудь перед собой: рюкзак, куртку, корзину с ягодами, хоть удочку. Так вы выиграете время: пока зверь будет обнюхивать непонятный предмет, можете успеть влезть на дерево или скалу.

Это хищник, убивший в Ергаках 16-летнего подростка. Фото: парк Ергаки.

Как вариант: отогнать приближающегося хищника можно с помощью фальшфейера или ракетницы. Отличный эффект дают едкие перечные аэрозоли. Но это срабатывает только на короткой дистанции и при отсутствии ветра. Струю надо распылять перед самой мордой зверя, целясь в глаза и пасть.

Нож

Предположим, отвлечь агрессора не получилось, он совсем рядом. Тогда падаем на землю – на живот или принимаем позу эмбриона. Попытайтесь, сомкнув руки на шее, защитить голову.

И тут снова может прийти на помощь рюкзак. Хорошо, если он будет на человеке, это защитит спину. Старайтесь сохранять полную неподвижность. Не шевелитесь даже, если хищник не смотрит. На самом деле он напряженно следит за вами. Дождитесь, пока действительно уйдет. Это работает: было много случаев, когда атакующий зверь терял интерес к неподвижно лежащему человеку.

Выживший после атаки медведя турист смог отбиться вот этим ножом. Фото: соцсети.

И последнее: нападение медведя может быть оборонительным и хищническим. Первое продолжается минуту-две: бьет лапой (хватает зубами) и почти сразу убегает. Если атака продолжается дольше, хищник начинает трепать и рвать жертву. Здесь нужно сопротивляться любыми способами. Если есть нож, бейте, что есть силы, лучше в глаза. Даже в самом отчаянном положении шанс на спасение остается. И от того, как вы его используете, зависит ваша жизнь, говорят специалисты.

ВАЖНО

ДОЕШЬ ИЛИ СОЖГИ! НЕ ОСТАВЛЯЙ

Немногие знают, запах колбасы, сыра, копченостей хищник может учуять за километры. Да, как правило, он питается корешками, ягодами и орехами (75% рациона). Но, если хоть раз попробует калорийную еду – тушенку, сгущенку и прочее, то все. Может потом годами грабить стоянки туристов.

Так в 2015-м, явившийся на запах колбасы медведь искалечил двух женщин в Ергаках. Делаем выводы: все продукты на ночь убираем подальше от лагеря. Расстояние должно быть не меньше 300 метров. Можно упаковать припасы в плотные мешки и подвесить на высоту 4-5 метров. Все пищевые отходы сразу же сжигаем, никаких складов пищевых отбросов у палаток быть не должно.

Момент, о котором никогда не говорят: надо уничтожать ВСЕ органические остатки. Использованные памперсы, прокладки, бинты – немедленно в костер.

И еще: никогда не прикармливайте медвежат, не приманивайте, чтобы сфотографировать. Рано или поздно это закончится гибелью людей и отстрелом животного.

После нападения на человека зверя ликвидировали. Фото: парк Ергаки.

К СВЕДЕНИЮ

КТО НАПАДАЕТ?

Самые конфликтные – это молодые хищники. Те самые, которых подкармливали и фотографировали туристы 3-5 лет назад. Подрастая, медведи начинают разорять лагеря. И уже могут не бояться человека. А там недалеко и до трагедии. Второй вариант (и более опасный) – медведица, защищающая своих детенышей.

ГДЕ?

Чаще медведи встречаются в местах, где добывают пищу – при сборе ягод, на охоте или рыбалке. Обычно на ягодниках звери ведут себя спокойно, особенно, если еды много. В таких случаях вы можете даже их не заметить. Услышав человека, животное быстро скроется в лесу.

Впрочем, развитие ситуации напрямую зависит от расстояния между вами и медведем. Если неожиданно потревожить косолапого, выскочив на дистанцию меньше 5-7 метров, можно невольно спровоцировать его нападение. Тем паче когда наткнешься на медведя у его трофея. Так что смотрите в оба!

КОГДА?

Туристам необходимо помнить: июнь (а зачастую и июль) у медведя – брачный сезон. В это время звери очень раздражительны, способны к беспричинной агрессии. Наиболее злобными считаются крупные самцы, они готовы атаковать любой большой движущийся объект.

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