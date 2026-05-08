- Ой, страшно – опять пришел. И ничего не боится! – Агафью Лыкову снова кошмарит оборзевший медведь. Тот самый, что в прошлом году «пас» 81-летнюю отшельницу из Хакасии. Все надеялись, после спячки зверь больше не покажется. Не тут-то было: наступила весна, и супостат проснулся. Об этом затворница рассказала своему духовному наставнику, иерею Игорю Мыльникову. Что сейчас происходит на заимке Агафьи Лыковой, читайте в эксклюзивном материале «КП» - Красноярск.

В заповедном захолустье одной не сдюжить

Напомним, Агафья Лыкова – последняя из «сибирских Робинзонов», семьи староверов, бежавших в тайгу в 30-е годы прошлого века. Они провели в изоляции 40 лет. Лишь в 70-х на Лыковых вышли геологи. А десять лет спустя о них узнал весь мир – из повести легендарного обозревателя «Комсомолки» Василия Пескова.

… Агафья родилась и выросла в тайге. Знает здесь каждый уголок, травинку, зверя. И все-таки одной в заповедном захолустье (за 200 км от ближайшего жилья) ей было не сдюжить. Поэтому отшельницу поддерживают друзья: предприниматели-меценаты (за собственные средства), представители Русской православной Старообрядческой церкви, сотрудники заповедника «Хакасский», а также волонтеры московского технологического университета (РТУ МИРЭА).

Этой зимой помочь бабушке Агаше вызвалась 60-летняя Валентина Иванова, тоже староверка, просфорница из духовного центра на Рогожском кладбище. Она рассчитывала пробыть на заимке до Пасхи, однако не получилось, серьезно заболела. Была вынуждена вернуться домой в Москву. Так что Агафье Карповне пришлось справляться самой. Даже свой день рождения, 9 апреля, встретила одна. Впрочем, отмечать его она не привыкла. Настоящий праздник для нее – 16 апреля, день ангела – на святую Агафью.

Медведь караулил, не давал выйти из избы

Из-за внезапной болезни послушницы Агафья Карповна была одна с февраля по май. Впрочем, она не жалуется, на заимке полно работы, печалиться некогда. Да и одинокой себя не считает, всегда повторяет: «Со мной Господь и Богородица». А свое жилище в глухой тайге именует Обителью.

Но, когда ты одна в лесу, возможно всякое. Кругом дикие звери, может, чуют, что кроме хрупкой старушки, на заимке никого?

- Как снег сойдет, медведи тащатся на ее огород, - вспоминал в разговоре с «Комсомолкой» крестник Карповны Николай Седов.

В прошлом году – с весны до зимы – один зверюга буквально «пас» бабушку. Не давал выйти из избы, покормить коз. А это заповедник, стрелять в него нельзя, можно только пугать.

Наконец, хищник залег в спячку. Была надежда, что потом он не появится. Но, увы, этой весной настырный медведь пришел снова.

- Сегодня (8 мая – прим.ред.) я реку глядела, как берег-то? Переживаю, чтобы дрова не унесло! – поделилась Агафья со своим духовником, отцом Игорем. – А потом собака гавкнула, смотрит косогор. Гляжу, а вот он, медведь-то! Ой, страшно! Видно, ночевал с вечера. Надо быть осторожной. Я не знаю, не было бы такого, когда потерялся человек в Еринате. Как бы такой не был медведь-то…

Помощник уже на полпути к отшельнице

Собаки Карповны отпугнуть зверя не могут:

- Одна погавкала по-резкому и спряталась. Ну, и я три петарды подожгла. Такие, несильные. А есть еще три, самых сильных. Ничего он не боится! Даже вертолета.

Радует одно: сегодня, 8 мая, к отшельнице прилетает помощник. Это ее давний знакомый, дьякон Георгий Данилов. Он известен тем, что спас старинные иконы и книги из затопленного наводнением храма. Узнав, что Агафья Карповна одна, решил помочь.

Вчера прибыл в Новосибирск, потом в Горно-Алтайск. И уже оттуда – на заимку вертолетом.

- Вдвоем все-таки сподручнее, - говорит Агафья. – А вот одной… Будешь огород копать, глядеть-то не будешь, видеть вокруг себя. А тут медведь!

- Георгий поможет, - обнадежил ее отец Игорь. – Потом еще бригада приедет, кордон строить для заповедника. Такого шума наведут – косолапый больше не появится! Давай молиться будем. Господь тебя бережет и будет беречь!