В Красноярске утвердили график отключения горячей воды. Специалисты СГК приступают к гидравлическим испытаниям и напоминают, что проверка трубопроводов на прочность — важная часть подготовки к следующей зиме.

Публикуем график отключения горячей воды в Красноярске в 2026 году.

Отключения горячей воды в Красноярске: даты и районы

Первые отключения начнутся уже весной: с 18 по 28 мая горячее водоснабжение приостановят в домах Октябрьского, Железнодорожного, Центрального и большей части Свердловского районов (контур ТЭЦ-2).

C 25 мая по 4 июня проверка трубопроводов пройдет в микрорайоне Солнечный.

С 15 по 24 июня горячей воды не будет в домах Ленинского и Кировского районов, поселке Березовка, а также на улицах Авиаторов и Партизана Железняка (ТЭЦ-1). Обратите внимание, что отключения коснутся и улиц Вавилова, Семафорной, Краснопресненской, 60 лет Октября (у Затонской и в районе Предмостной площади).

С 13 по 22 июля без горячей воды останутся жители Советского района (ТЭЦ-3).

За это время специалисты планируют проверить 2110 километров трубопроводов.

График отключения воды в Красноярске в 2026 году: улицы и точные адреса

Подробную информацию об отключениях можно уточнить в управляющих компаниях. Также для горожан доступна интерактивная карта по этой ссылке.

Напомним, что отопительный сезон в краевом центре завершился 6 мая. Он продлился 225 дней.

После прекращения подачи тепла службы начали готовиться к очередному сезону и исправлять недочеты, которые выявили в морозы.

Несмотря на то, что отопительный сезон завершился в начале мая, некоторым жителям придется оплатить тепло в своих квартирах за полный месяц. Нет, это не нововведение, такая схема действует с тех пор, как в нашем регионе перешли на оплату по факту.

