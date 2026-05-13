Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП
В Красноярске утвердили график отключения горячей воды. Специалисты СГК приступают к гидравлическим испытаниям и напоминают, что проверка трубопроводов на прочность — важная часть подготовки к следующей зиме.
Публикуем график отключения горячей воды в Красноярске в 2026 году.
Первые отключения начнутся уже весной: с 18 по 28 мая горячее водоснабжение приостановят в домах Октябрьского, Железнодорожного, Центрального и большей части Свердловского районов (контур ТЭЦ-2).
C 25 мая по 4 июня проверка трубопроводов пройдет в микрорайоне Солнечный.
С 15 по 24 июня горячей воды не будет в домах Ленинского и Кировского районов, поселке Березовка, а также на улицах Авиаторов и Партизана Железняка (ТЭЦ-1). Обратите внимание, что отключения коснутся и улиц Вавилова, Семафорной, Краснопресненской, 60 лет Октября (у Затонской и в районе Предмостной площади).
С 13 по 22 июля без горячей воды останутся жители Советского района (ТЭЦ-3).
За это время специалисты планируют проверить 2110 километров трубопроводов.
Подробную информацию об отключениях можно уточнить в управляющих компаниях. Также для горожан доступна интерактивная карта по этой ссылке.
Напомним, что отопительный сезон в краевом центре завершился 6 мая. Он продлился 225 дней.
После прекращения подачи тепла службы начали готовиться к очередному сезону и исправлять недочеты, которые выявили в морозы.
Несмотря на то, что отопительный сезон завершился в начале мая, некоторым жителям придется оплатить тепло в своих квартирах за полный месяц. Нет, это не нововведение, такая схема действует с тех пор, как в нашем регионе перешли на оплату по факту.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
От 35 до 48 тысяч: как изменился МРОТ в Красноярском крае в 2026 году
Красноярский край вошел в топ-10 регионов России по доступности электроэнергии