Красноярцам придется платить отопление за полный месяц май

Несмотря на то, что отопительный сезон в текущем году завершился 6 мая, некоторым жителям города придется оплатить тепло в своих квартирах за полный месяц. Нет, это не нововведение, такая схема действует с тех пор, как в Красноярском крае перешли на оплату по факту – то есть в течение девяти месяцев, за исключением летних.

Дело в том, что если многоквартирный дом подключен к общедомовому счетчику, то счета действительно выставляют по факту. Так, наибольшие суммы в платежках указываются в самые холодные месяцы – декабрь, январь. Наименьшие, соответственно, в самые теплые – сентябрь и май.

Но если дом не подключен к общедомовому счетчику, то жильцы платят равную сумму. Вот и в этот раз у них будет стоять привычная сумма за май.