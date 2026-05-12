Красноярский край вошел в топ-10 регионов России по доступности электроэнергии

Красноярский край занял шестое место в рейтинге российских регионов по доступности электроэнергии в 2026 году: на среднемесячную чистую зарплату жители могут приобрести 22 216 кВт/ч (тариф — 4,13 рубля за один киловатт-час). Список составили эксперты РИА Новости.

Специалисты использовали данные ЕМИСС, Росстата и поставщиков электроэнергии. При расчетах использовались региональные одноставочные тарифы для квартир без электроплит за минимальный объем потребления.

Согласно данным, средний тариф за электроэнергию в марте в России составил 5,95 рублей за киловатт-час.

Возглавила список соседняя Иркутская область: здесь жители могут приобрести 45 997 кВт/ч в месяц (тариф — всего 1,8 рубля за один киловатт-час). В пятерку лидеров также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Мурманская область и Камчатский край.

Эксперты добавили, что в топ вошли регионы с развитой гидроэнергетикой и высокими зарплатами.

На последнем месте рейтинга — Калмыкия. Здесь на среднюю зарплату можно приобрести всего 6435 кВт/ч (один киловатт-час обходится в 7,57 руб.).

Хакасия заняла седьмое место, а Тува — 28.