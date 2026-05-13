С 1 января 2026 года федеральный МРОТ в России проиндексировали с 22 240 рублей до 27 093 до вычета НДФЛ. Регионы могут устанавливать свою «минималку», однако она не должна быть ниже федеральной. В Красноярском крае МРОТ несколько выше федерального. Расскажем подробнее о МРОТ в Красноярском крае в 2026 году.

МРОТ в Красноярском крае в 2026 году

Что такое МРОТ и на что он влияет? МРОТ – это установленная государством минимальная сумма, которую должен получать сотрудник за выполнение своих трудовых обязанностей. Исключение составляют сотрудники, работающие на условиях неполного рабочего дня или на полставки.

Какой МРОТ установлен в Красноярском крае в 2026 году

В Красноярском крае МРОТ в 2026 году составляет от 35 220,9 до 48 767,4 рублей. Это зависит от расположения населенного пункта.

- Красноярск и центральные/южные районы (коэффициент 1,3) – 35 220,9 рубля;

- Таймыр, север Эвенкии, Туруханский район (коэффициент 1,6) – 43 348,8 рубля;

- Норильск и территории за Полярным кругом (коэффициент 1,8) –48 767,4 рубля.

Важно учитывать, что сумма МРОТ указывается до вычета налогов. Если после налогообложения зарплата оказывается ниже минимума, это не является нарушением законодательства.