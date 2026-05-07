Расскажем о шествии «Бессмертного полка» в Красноярске 9 мая 2026 Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Близится 81-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В этот день в Красноярске традиционно пройдет акция «Бессмертный полк». Второй год подряд колонна пройдет по правобережью. Расскажем о шествии «Бессмертного полка» в Красноярске на 9 мая 2026 года.

«Бессмертный полк» в Красноярске 9 мая 2026 года

Начало шествия запланировано на 13:30. Колонну будут сопровождать более 100 волонтеров Победы, баянисты и артисты. Они будут зачитывать письма с фронта и стихи о войне.

В Красноярске колонна пройдет по Красрабу – от стелы «Город трудовой доблести», по улицам Индустриальной, Юности, Малаховской. Маршрут составит более 2,6 км.

Во всех муниципальных округах края акция также пройдет в очном формате.

Отметим, что в 2025 году шествие впервые с 2022 года прошло в краевом центре в очном формате.

Отметим, что улицы правого берега начали перекрывать с 6 мая. Что касается погоды 9 мая, то ожидается теплый и комфортный день. Также ранее мы рассказывали о фейерверке и том, откуда его лучше всего посмотреть в Красноярске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Улицы правого берега Красноярска начнут перекрывать с 6 мая

День Победы в Красноярске выдастся теплым

В Красноярске в честь Дня Победы запустят праздничный фейерверк