С 6 мая в Красноярске перекроют часть улиц правого берега. Ограничения связаны с репетицией и проведением торжественного прохождения колонн в честь Дня Победы. Публикуем список дорог, которые перекроют в Красноярске к 9 Мая-2026.

Перекрытие дорог в Красноярске на 9 мая 2026 года

Участок пр. имени газеты «Красноярский рабочий» от ул. Чайковского до пересечения с Транспортным проездом будет полностью закрыт с 16:00 до 23:00 6 мая, а также с 14:00 8 мая до 06:00 10 мая.

С 23:00 5 мая до 06:00 11 мая по перекрытому участку проспекта от ул. Чайковского до пересечения с Транспортным проездом не будут ходить трамваи.

С 8 утра 8 мая до 17 часов 9 мая будут закрыты для движения транспорта участки на:

- ул. Малаховской от пр. им. газ. «Красноярский рабочий» до ул. Парковой;

- Административном проезде от пр. им. газ. «Красноярский рабочий» до ул. Ползунова;

- Центральном проезде от ул. Юности до ул. Ползунова;

- Спортивном проезде от пр. им. газ. «Красноярский рабочий» до ул. Иркутской;

- ул. Инструментальной от пр. им. газ. «Красноярский рабочий» до ул. Иркутской;

- ул. Юности.

Остановка и стоянка транспорта с 8:00 8 мая до 23:00 9 мая будет запрещена на:

- ул. Малаховской от ул. Юности до ул. Парковой;

- Административном проезде от ул. Юности до ул. Ползунова;

- Спортивном проезде от ул. Юности до ул. Иркутской;

- Центральном проезде от ул. Юности до ул. Парковой;

- ул. Ползунова.

Остановка и стоянка транспорта будет запрещена на участке ул. Чайковского от проспекта «Красноярский рабочий» до ул. Юности с 18:00 5 мая до 22:00 9 мая.

С 16:00 до 23:00 6 мая и с 20:00 8 мая до 06:00 10 мая въезд транспортных средств будет запрещен с проспекта «Красноярский рабочий» на проезды между домами № 32 и № 32а, № 34 и 34Г.

С 17:00 до 23:00 6 мая, а также с 08:00 8 мая до 06:00 10 мая будет запрещен въезд транспортных средств с проспекта «Красноярский рабочий» на:

- Административный проезд,

- Спортивный проезд,

- ул. Инструментальную,

- ул. Малаховскую.

С 08:00 до 23:00 6 мая, а также с 08:00 8 мая до 06:00 мая будет запрещен въезд транспортных средств будет с пр. им. газ «Красноярский рабочий» на:

- проезд к зданию № 29/1 по пр. им. газ «Красноярский рабочий»;

- проезд к зданию № 29/2 по пр. им. газ «Красноярский рабочий»;

- парковку в районе здания № 29 по пр. им. газ «Красноярский рабочий»;

- проезд к зданию № 31 ст. 7 по пр. им. газ «Красноярский рабочий».