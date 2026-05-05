Жителям Красноярска рассказали о погоде на 9 мая. Известно, что ожидается теплый и комфортный день. Данными поделились синоптики портала GISMETEO. Публикуем прогноз погоды в Красноярске на День Победы-2026.

Погода в Красноярске на 9 мая 2026 года

Утром за окном будет туманно и до +12 градусов, через пару часов воздух прогреется до +18. Осадков не предвидится, ветер слабый. После обеда обещают +22 и облачную погоду. Такая погода отлично подходит для парада, шествия «Бессмертного полка» и гуляний.

Вечером 9 мая в Красноярске будет +19 градусов, а к ночи температура опустится до +15 градусов, обещают небольшой дождь.

Ранее «КП-Красноярск» рассказывала, какая погода ждет нас в мае. По словам начальника отдела метеопрогнозов Среднесибирского УГМС Дмитрия Ульянова, среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах +10…+12 градусов по центральным и южным округам, что близко к многолетней норме.

