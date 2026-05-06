9 мая 2026 года в Красноярске в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится праздничный салют. Расскажем о фейерверке и том, откуда его лучше всего посмотреть в Красноярске.

Салют на День Победы в Красноярске 9 мая 2026 года

Салют станет финалом празднования Дня Победы. 9 мая в Красноярске его запустят в 22:00 с двух барж: напротив гостиницы «Огни Енисея» и у торгового центра «Красноярье». Фейерверк продлится около десяти минут. Известно, что на организацию шоу выделили около десяти миллионов рублей – за последние годы это рекордная сумма.

Лучший вид на салют по традиции откроется с Центральной и Ярыгинской набережных, сквера Энтузиастов, острова Отдыха, Караульной горы и площади Мира.

А вот запускать фейерверки, петарды и салюты самостоятельно в регионе нельзя. Указом губернатора Михаила Котюкова с 28 апреля по 11 мая пиротехника запрещена для граждан и организаций, кроме официальных салютов властей.

