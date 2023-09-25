«Мама, я тут останусь, я не приеду»: в Хакасии семьям погибших участников спецоперации передали награды героев

В Хакасии передали ордена Мужества семьям героев СВО Олега Иняшева и Александра Куюкова. Фото: администрация Абакана

В Хакасии передали ордена Мужества семьям героев СВО Олега Иняшева и Александра Куюкова. Бойцов наградили посмертно. Они погибли в этом году, при разных обстоятельствах и в разных местах. Оба геройски, выполняя боевые задачи. Возможно, об их подвигах можно будет рассказывать позже.

Мэр Абакана Алексей Лемин принёс соболезнования родным и попросил родственников бойцов отнестись к наградам как к семейным ценностям:

– Эти ордена должны стать семейными реликвиями, они должны передаваться из поколения в поколение точно так же, как передаются медали наших отцов и прадедов. Берегите и храните ордена, помните о своих сыновьях, отцах. Они – настоящие герои…

Многодетного отца-контрактника ждали на юбилей в родном селе

Александр Куюков – отец пятерых детей. Он ушел служить по контракту еще до начала спецоперации, а потом остался. Его большая семья очень ждала его домой, в хакасское село Аскиз. В июне этого года бойцу исполнилось бы 45 лет, и родственники хотели отметить его юбилей вместе с ним, поздравить и обнять его лично. Но, видимо, не судьба. Он не дожил до дня рождения всего около месяца. Погиб в мае.

У Александра Куюкова осталось пятеро детей. Фото: соцсети

Его мама поделилась своими эмоциями:

– Я всё думала, как его поздравить, когда он там оказался, на Украине. А вот как получилось… Не думала, что он туда попадёт, у него трое детей маленьких, и двое постарше от первого брака. Служил по контракту, на Курильских островах. Я даже не спрашивала, какие войска у него. Там же граница наша, самая дальняя граница нашей Родины. Сын рассказывал, что рыбачили на море, когда время было, про горячий источник говорил, грелись на нём. Делился, что видит даже Японские острова...

Он говорил маме, что не вернется…

Абаканец Олег Иняшев после окончания восьми классов получил специальности автослесаря и сварщика в училище. У парня были золотые руки, и он не отказывал знакомым: многим помогал чинить технику и делать ремонт. Для души любил вырезать из дерева. А еще у него была простая мужская мечта: построить дом своими руками. Но он немного не успел довести начатое до конца.

Мать Олега Иняшева вспоминает его как мягкого и доброго человека, который не побоялся отправиться на передовую, потому что было нужно. Фото: администрация Абакана

После того, как его мобилизовали, он сразу записался в саперные войска. Знает это дело: в армии служил в инженерно-саперных войсках.

Мать героя вспоминает его как мягкого и доброго человека, который не побоялся отправиться на передовую, потому что было нужно:

– Когда его мобилизовали, он говорил: «Мама, ну что я, не поеду? Я поеду! Все там воюют, а я буду здесь сидеть, ждать кого-то? Он поехал. Сначала в Омске был, потом – в Крыму, их переправили. Последний раз уже, когда на передовую, мы с ним разговаривали по телефону. Я ему говорила: ты приедешь, достроишь дом, всё это ему говорила, а он тогда сказал: «Мама, я тут останусь, я не приеду».

Олег почему-то не раз повторял матери, что не вернётся… Как будто чувствовал. 39-летний рядовой Олег Иняшев погиб в апреле этого года.

Родственников бойцов попросили отнестись к наградам как к семейным реликвиям. Фото: администрация Абакана

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я мать военного морпеха»: в память о погибшем на СВО сыне-герое красноярка заботится о всех спасенных им боевых товарищах

Елена Балабанович ждала своего сына, который служил далеко от дома, на Камчатке, уже третий год. Однако осенью, после объявления мобилизации, пришел приказ - отправиться в командировку в зону СВО. В 19 марта этого года 22-летний боец с позывным Фей погиб в ночном бою, приняв огонь на себя... Сейчас в Красноярске Елена продолжает начатое для сына дело - вместе с другими добровольцами она занимается сбором и доставкой в зону СВО гуманитарной помощи (подробнее).

«После гибели племянника на СВО, он переживал и думал недолго – пошёл добровольцем»: солдата из Хакасии наградили орденом Мужества посмертно

У героя подрастают сын и две дочери. Он вполне мог остаться дома, как отец троих детей, но не стал этого делать. Семья поддержала его решение, на которое в числе других причин повлияла гибель двоюродного племянника (подробнее).