«После гибели племянника на СВО, он переживал и думал недолго – пошёл добровольцем»: солдата из Хакасии наградили орденом Мужества посмертно

Иван Чульжанов был награжден орденом Мужества посмертно. Фото: соцсети

7 августа семье героя СВО Ивана Чульжанова передали на вечное хранение орден Мужества. Он погиб 13 марта 2023 года, освобождая Донбасс.

Военком Хакасии зачитал строки из Указа Президента России перед вручением высокой награды вдове Ивана – Лилии:

– … за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить сержанта Чульжанова Ивана Семёновича, посмертно…

Орден Мужества вручили вдове героя. Фото: Татьяна Зырянова

Лилия Чульжанова гордится супругом, и она как никто другой понимает, что испытывают семьи солдат, когда ждут их возвращения:

- Иван принял решил участвовать в спецоперации добровольцем. Это стало для нас неожиданностью. Мы получили очень важную, памятную награду. Это символ боевого подвига и памяти. Я знаю, как он служил, мы были на связи. Знаю, как он защищал Родину, мы были с ним рядом все время. Я хочу поддержать семьи, у которых близкие находятся сейчас на специальной военной операции. Мы с ними всем сердцем.

У героя подрастают сын и две дочери. Он вполне мог остаться дома, как отец троих детей, но не стал этого делать. Семья поддержала его решение, на которое в числе других причин повлияла гибель двоюродного племянника. Вот как вспоминает об этом Лилия:

- Иван – человек военный, потому и поехал. Он долго трудился в системе исполнения наказаний. После гибели Аймира, сына двоюродного брата, он сильно переживал и думал недолго: пошёл добровольцем. У нас были планы на дальнейшую жизнь: осенью Ваня собирался на родину ехать, шишковать. Но всё отложил.

У Ивана Чульжанова осталась большая семья. Фото: Татьяна Зырянова

Родился Иван в таежном хакасском селе Анчул, и с детства был добытчиком - хорошим охотником, рыбаком и шишкарем (сборщиком кедровых шишек). Родные бойца делились, что он часто повторял любимую фразу: «В тайге есть для любого доля». Но таежник не забывал и о большом хозяйстве, которое держалось на нем. Своими руками он перестроил старый дом для большой семьи, заложил сад, занимался огородом. Было много планов, которым не суждено было осуществиться.

Вдова вспоминает об Иване:

– Ваня не боялся ни трудностей, ни тяжёлой работы. Дом поднимал своими руками, деревья садил и огород – всё это теперь память о нём… Он – самоучка-сварщик. Строить тоже сам научился. Всегда приходил на помощь соседям, если у тех были проблемы, хотя самому в жизни не всегда было тепло и уютно. Слово держал: сказал, значит, надо выполнить.

Иван – не единственный герой в семье. Он приходится двоюродным дядей Герою России Аймиру Миягашеву, гибель которого в ходе спецоперации подтолкнула его к решению отправиться на передовую.

Напомним, 26-летний Аймир отдал жизнь, спасая сослуживцев в мае 2022 года. Он накрыл собой брошенную врагом гранату. Родные героя вспоминали: он еще в раннем детстве говорил бабушке, что должен совершить какой-то важный поступок и умереть. Словам малыша не придали значения, но в семье о них не забыли.

На абаканской Привокзальной площади в память об Аймире установлен бюст. А еще выпущена почтовая марка с его портретом в серии, посвященной участникам спецоперации, получившим звание Героя России.

Иван – не единственный герой в семье. Он приходится двоюродным дядей Герою России Аймиру Миягашеву, в память о котором установлен бюст в Абакане. Фото: соцсети Валентина Коновалова

И Иван, и Аймир вряд ли поступили бы по-другому, будь у них возможность «отмотать» время. Герой России делился со своей тетей, что видел, как противники относились не только к пленным, но и к своим солдатам, а также к мирным жителям. И он понимал: «Мы не зря туда пришли».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Хакасии установили памятник Герою России, который ценой жизни спас боевых товарищей

В Хакасии установили памятник Аймиру Миягашеву. С первых дней он принимал участие в СВО на территории Украины. 27 мая его подразделение столкнулось с превосходящими силами противника, началась перестрелка. Российские бойцы оказались в окружении, яростно сопротивлялись. Аймир уничтожит девятерых противников, одновременно обеспечивая связь с командованием. Отстреливался до последнего, пока не закончились патроны. А когда прилетела граната, не задумываясь, накрыл ее своим телом, спасая товарищей (подробнее).