«Я мать военного морпеха»: в память о погибшем на СВО сыне-герое красноярка заботится о всех спасенных им боевых товарищах

Слева направо: Данила на СВО, Данила с мамой. Фото из личного архива

«Я кричала, а потом замолчала и несколько дней не проронила ни одной слезинки. После похорон поняла: надо жить дальше. Если мой сын погиб, спасая своих боевых товарищей, значит, они этого достойны – значит, я должна помогать им». Елена Балабанович ждала своего сына, который служил далеко от дома, на Камчатке, уже третий год. Однако осенью, после объявления мобилизации, пришел приказ - отправиться в командировку в зону СВО. В 19 марта этого года 22-летний боец с позывным Фей погиб в ночном бою, приняв огонь на себя...

Сейчас в Красноярске Елена продолжает начатое для сына дело - вместе с другими добровольцами она занимается сбором и доставкой в зону СВО гуманитарной помощи. А недавно сама отправилась на Донбасс вместе с конвоем.

Хотел стать военным

- Я буду поступать в Кадетский корпус, - сказал, как отрезал. Ему было лет семь, когда он увидел кадет в строгой парадной форме, с погонами и аксельбантами. Глаза заискрились: хочу и стану. В корпус принимают только после начальной школы, поэтому четыре класса мальчишка отучился на одни пятерки. Ради вступительных экзаменов отказался поехать с мамой отдыхать в отпуск, остался с бабушкой в Лесосибирске. Елена вернулась, а сын довольный: его приняли!

Кадетский корпус – это особый мир, где из мальчишек не просто делают мужчин. Здесь каждой своей клеточкой они впечатывают в сознание, что родину защищать – не просто долг, а честь. Вот и Данила Агалаков, окончив одиннадцатый класс с отличием, был настроен на то, чтобы стать военным летчиком. Ему пришел предварительный вызов из Краснодарского летного училища.

- Мы с ним отправились туда. Сын прошел все испытания, но медкомиссия нашла небольшие отклонения по зрению. Не критичные, но это помешало принять его. Тогда сын поехал в Тверь, в училище ПВО, там его взяли. Но он подумал и решил: «Не хочу с земли сбивать самолеты, я хочу на них летать», - рассказывает Елена Балабанович.

Потом принял решение: идет в армию, отслужит год, сделает операцию на глаза и все равно поступит в летное. Елена всегда уважала его решение. Однако через три месяца срочной Данила вдруг подписал трехлетний контракт, и он из ГРУ Хабаровска улетел на Камчатку и стал морским пехотинцем. И этот контракт должен был закончиться в сентябре 2023 года, через несколько недель...

«Я тебе не сказал? Прости»

- В начале ноября 2022 года он скидывает мне сообщение и фотографию, где он сидит в грузовой машине под тентом. Спрашиваю: «И куда ты такой довольный поехал?» И ответ: «Мам, я на спецоперацию. Я тебе не сказал? Я забыл, прости». У меня рука с телефоном опустилась. Это было отчаяние и чувство безысходности, потому что я не могла повлиять на ситуацию. Он – солдат, пришел приказ – он должен его выполнять.

И потянулись томительные тревожные дни. Общение было ограниченным, Елена выучила график: ребята уходили на боевую позицию на три дня. Ушел – мать словно дышать переставала, ничего не могла делать. И только когда возвращался, присылал сообщение, ее отпускало: живой, слава богу.

Как-то в конце января этого года Данила позвонил:

- Мама, тут такие ночи черные, туманы густые опускаются, хоть глаз выколи. Нам бы тепловизор или квадрокоптер. А то мы как в том мультике про ежика в тумане. Только из тумана может выглянуть не лошадка, а ствол в лоб.

Елена тут же сообразила:

- Сын, давай какой-нибудь сбор организуем. И купим. Люди же помогают бойцам, вот и я попробую.

И уже 1 февраля на своей странице ВК Елена сделала пост: «Я – мать военного морпеха, воспитанника Лесосибирского кадетского корпуса и мне не стыдно просить. Их бригада находится в зоне проведения СВО в районе Угледара. Бойцам его роты очень нужны квадрокоптер и тепловизор. Без этой техники вести бой с противником сложно. На территории частые туманы, этим пользуется противник, чтобы ближе подойти к укрытиям наших бойцов».

И в первый же день на счет собрали 34 тысячи рублей. Когда Елена сказала об этом сыну, он удивился. И записал видео сидя в окопе один. Он благодарил всех. И назвал его «всем волонтерам посвящается». Женщина поняла – надо продолжать. Поначалу были казусы: учитывая, сколько сейчас мошенников, Елену проверяли официальные волонтерские организации. Но потом разобрались и стали помогать. 9 февраля общими усилиями приобрели тепловизор, квадрокоптер, тактические наушники, АКБ и многое другое собрали волонтеры. Груз был внушительным

Знала по позывным

Кстати, почему такой позывной? Однажды парень потерял теплую армейскую шапку — была зима, нужно что-то срочно придумать. В руки попалась женская вязаная шапка, с блестками. Делать нечего, холодно. Вывернул блестками внутрь, изнанкой наружу. А когда через несколько часов снял в лагере, вся голова была усыпана этими блестками.

- Данила, ну ты прямо фей настоящий, — посмеялись товарищи.

А позывной так и остался — Фей.

- Сын рассказывал мне о своих товарищах, я знала их по позывным. Собираю первую посылку с гуманитаркой, записываю ему видео: «Вот эти детские рисунки – для Степы (они поднимут ему настроение, это была его единственная просьба волонтерам:-хорошее настроение). Вот это – мазь для Тамбова». У Тамбова были проблемы со спиной, но пояса из собачьей шерсти я не нашла, поэтому положила мазь. А Данила мне перезванивает по мессенджеру: «Мама, Тамбову уже ничего не нужно. Тамбов погиб. Степа – ранен, в госпитале, ему постараемся передать. Я двое суток не могла прийти в себя, узнав подробности. Ситуация страшная - следящий просмотрел диверсионную группу и очень много ребят погибло.

8 марта Данила получил тепловизор и остальной гуманитарный груз с техникой и медикаментами. После первого же похода с ним на позицию отчитался:

- Мам, он такой классный! Все видно, каждую травинку во мгле.

15 марта у Данила был день рождения, он встретил свое 22-летие на позиции. 17 марта вышел из боев – вроде все, отдыхать… Но вдруг 18 марта написал матери: «Привет». Дальше от слов Елены стоит ком в горле.

- Я почувствовала, что-то случилось. «Мам, я сегодня ухожу». «Зачем?» «Мне надо парня подменить. Когда я болел – меня подменяли, вот и я должен». Обычно они уходили ночью, а тут – прямо днем. Я поняла: что-то не так.

Ценой своей жизни

Елена узнала от командира сына: «Если бы не Фей, мы бы все полегли здесь». Данила с помощью тепловизора первым заметил приближение противника и открыл огонь – по сути вызвал на себя ответный огонь. По нему тут же начала пристреливаться вражеская артиллерия. Один осколок прилетел в бронижилет и застрял в пластине. А вот второй – на сантиметр мимо...Возможно в сердце

- Я никого не виню: на позиции в тот момент начался ад. За ночь – четыре мощных атаки, там смерть летала на высоте сантиметра от земли. Парням нужно было отбиваться и при этом – наши своих не бросают. Видимо, у бога были свои планы. Сам Данила был глубоко верующим и поступал по совести и по чести. Он должен был спасти своих товарищей – и он это сделал. Награжден посмертно Орденом Мужества, но заслуживает звания Героя России.

Частичка Данилы, оставшаяся маме на память о сыне... Фото из личного архива.

Больно…

20 марта Елене написала неизвестная девушка: «Примите соболезнование». Первая мысль – это вброс из «ципсо». Поэтому она не поверила. Но через два дня ей позвонил командир сына…

Когда до Елены дошел смысл его слов, она сильно кричала. Как только может кричать женщина, у которой наживую вырвали из груди сердце. Она кричала, но не плакала. Известие стало ударом для ее мужа Александра – он отчим Данила, но вырастил и любил его, как своего кровного. Младшей сестренке Соне понадобилась бригада скорой помощи, она собиралась в школу 22 марта, когда раздался звонок с известием. У брата с сестрой была особая связь, девочка очень тяжело переживает его гибель.

- Я трое суток не плакала. Все плакали, а я нет. Мы поехали в Лесосибирск, сообщить моей маме о горе – она даже не знала, что внук там, от нее скрывали. Я смотрела, как плачет мама, муж, дочь. А я не могла. И только когда мы приехали в кадетский корпус, я увидела пацанов-кадет – там у меня полились слезы.

Данила Агалакова похоронили на Аллее славы на Бадалыкском кладбище в Красноярске.

Фей и Фея

Однажды сын принес в расположение котенка-девочку и назвал ее Феей. У него позывной – Фей, а она, получается, Фея. Привязались друг к другу. Кошечка ждала его с позиции, когда возвращался - то забиралась и спала в его каске. Данила собирался забрать ее домой. Товарищи решили исполнить его желание.

Нужно отметить, что в тот момент на Донбассе в командировке была съемочная группа красноярского «7-канала». Журналисты активно подключились. Трогательная история путешествия котенка – сначала из зоны СВО в Ростов, потом на поезде Ростов – Москва, наконец, из Москвы – в Красноярск. 3 мая Елена встречала ее на железнодорожном вокзале.

- Фея, должно быть, помнит запах пороха и гром от прилетов. Она боится, когда гремит гром.

Не тот отец, кто…

Поначалу хотелось умолчать об этом, очень неприятный эпизод. Однако слишком много, к сожалению, таких историй происходит. И умалчивать нельзя. Елена – одна из тех матерей героев, погибших на СВО, которой пришлось с этим столкнуться.

С биологическим отцом своего сына она рассталась, едва Данила появился на свет. Рассказывает:

- Я не смогла жить с таким человеком. Он сломал мне нос, когда я была беременная, за 2,5 месяца до родов. Потом были ссоры на бытовой почве. В результате расстались. Первое время было очень тяжело. Хорошо, что с жильем проблем не было. Постепенно у меня начали дела налаживаться. В 2011 году я вышла замуж за Александра – именно он стал настоящим отцом Данила.

Бывший алименты платил, потому как работает в госструктуре. Но когда у него в новой семье родился второй ребенок, добился уменьшения процента выплат. Судьбой сына никогда не интересовался. Когда сыну было 14 лет, бывший приехал в Лесосибирск и Елена предложила: «Возьми ребенка, погуляйте, сходите в суши-бар, поешьте суши». Он ответил: «Дашь денег – свожу. Я же алименты плачу, вот и давай эти деньги».

- Я всегда с сыном разговаривала по-взрослому. И тогда села и сказала начистоту: так и так, хочешь встречаться с отцом – иди, я слова против не скажу. И сын ответил: «Не хочу».

Вот такие были «высокие отношения».

«Все по закону»

23 марта этого года, когда гибель сына была официально подтверждена, Елену попросили прийти в военкомат и подписать некоторые документы. Там она узнала, что ей полагаются выплаты: федеральные, страховые, краевые. В те дни она была как в тумане. Не до выплат ей было.

Попрощаться с сыном, конечно, позвала и бывшего мужа. Он приехал со своей матерью и братом, втроем стояли на кладбище, как чужие. Потом сидели на поминках с каменными лицами, не плакали. А чего плакать – они же его совершенно не знали, бабушка так и вовсе никогда внука за 22 года не видела. Близкие к семье Елены шептались между собой: «кто эти люди?»

Оказалось, в конце прошлого года бывший по своим каналам узнал, что сын в СВО, и зачем-то стал искать его. Но Данила внес его в черный список в соцсети, а перед этим написал: «Я приеду – и встреча наша тебе не понравится». Елена узнала это, когда получила ноутбук сына.

Узнав о гибели сына, биологический отец первым делом написал заявление в отделе соцзащиты и сразу получил половину от единовременной президентской выплаты – это 2,5 миллиона рублей.

- Я ему сказала: «Ребенок в гробу перевернулся». А он: «Все по закону». Пообещал, что отдаст деньги на благотворительность. Я поверила, дала его телефон командиру сына и в гуманитарный центр в Красноярске. Командиру он ответил, что у него нет денег, а от волонтеров вообще не брал трубку.

Ребятам – нужно

Товарищи Фея не забывают его мать. По возможности заезжают в гости по дороге в отпуск. Она повторяет: если ее сын пожертвовал собой ради них – значит, они этого достойны.

- Мальчишки потребовали с меня честное слово, что я не буду тратить на них деньги сына. Но как? Им же надо! Командир сказал: «Хорошо, помогите, но пусть это будет гуманитарная помощь». А я на свою часть президентских сразу же купила мальчишкам антидроновое ружье, оно стоит полмиллиона. Когда мы с сыном разговаривали: «Квадрокоптер есть, а дронобойка нужна? Надо – найду». «Мама, что, серьезно?» Вот я его первым делом и купила.

Елена заботится о боевых товарищах в память о сыне Фото: из личного архива

Елена работает вместе с другими волонтерскими организациями, с Общественной палатой края. Добрых людей много, перечисляют деньги, за которые Елена всегда отчитывается. Покупают, что нужно по согласованию с бойцами на передовой. Рации – это расходный материал, сколько ни дай – всегда нужно будет. Узнала, что у ребят сгорел ретранслятор, разбомбили автомобиль с антеннами для раций. Купили им рации, ретранслятор, автомобильные антенны.

7 августа вместе с гуманитарным грузом Елена Балабанович отправилась на Донбасс. В колонне из трех десятков автомобилей - тепловизоры, инструменты, бронежилеты, продукты длительного хранения, подарки и многое другое.

- У меня спрашивают: что я буду делать, когда закончится СВО? Я найду, что я буду делать – жить и помогать всем, кому это нужно.

От «КП»: к делу, которым сейчас занимается Елена Балабанович, может присоединиться каждый. С ней можно связаться через страницу в социальной сети ВК, она ведет ее под именем Елена Бал.

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