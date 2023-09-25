Когда болит голова у дятла: в Красноярске спасли птицу с черепно-мозговой травмой

Лесного кроху удалось спасти благодаря неравнодушной жительнице города. Фото: vk.com/krsk_solnechnyi

Помните знакомое всем с детства выражение: «Не болит голова у дятла, и сотрясения мозга у него не бывает»? Может, от долбления деревьев у этих пернатых и не возникает проблем, хотя большой пестрый дятел может стучать по стволу со скоростью до 20 ударов в секунду. Но голова птицы как раз под эти действия оснащена специальными «амортизаторами». Однако защита от опасностей цивилизации природой, увы, не предусмотрена.

В городе дятлы они вполне могут получать серьезные черепно-мозговые травмы. Жительница красноярского микрорайона «Солнечный» поделилась таким случаем в социальных сетях. 23 сентября она обнаружила около своего подъезда дятла. Птица явно была нездорова, и не могла летать. К счастью, ее удалось спасти.

Женщина на своем опыте поделилась, как действовать, если кто-то из красноярцев найдет травмированных пернатых возле многоэтажек:

- У них сейчас перелёт, и они летят в своем направлении, ударяются об дома. Если птичке не помочь вовремя, она гибнет. Поэтому, если вы выходите или заходите в подъезд, обратите внимание, вдруг, ещё кто приземлится.

Она отнесла пострадавшую птицу в ветклинику неподалеку от дома и поделилась, что пернатых осматривают, лечат и выпускают. Как оказалось, в тот же день в Солнечном спасли еще одну птицу с подобной травмой – поползня. У него тоже оказалась черепно-мозговая травма. По всей видимости, от удара на скорости о многоэтажку.

Кстати, подобные случаи каждый год фиксируются по всей России. Дикие птицы прилетают в города, и там они на скорости натыкаются на препятствия – от оконных стекол до фасадов зданий, проводов и машин. Например, дятлов с черепно-мозговыми травмами уже лечили «всем миром» в Новосибирске, Воронеже, Твери… В легких случаях у пернатых наблюдается дезориентация, и после отдыха они приходят в себя. В сложных – требуется вмешательство ветеринаров, остановка кровотечения и медикаментозное лечение.

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