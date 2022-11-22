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НовостиОбщество22 ноября 2022 18:58

В Красноярске женщина получила награду за спасенного на улице петуха

Она нашла хозяйку беглеца в частном секторе
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: pokrovka_life124

Фото: pokrovka_life124

Жительница Красноярска спасла от морозной смерти проходившего мимо… петуха. Домашняя птица устроила побег из курятника и гуляла в районе Покровки, рискуя попасть под машину или попросту замерзнуть. Неравнодушная женщина забрала петуха и отогрела птицу.

По словам женщины, она заметно обморозила руки, но все же спасла своего протеже. Вдвоем они отправились в частный сектор Покровки, по ближайшим домам. В одном из них и обнаружились хозяева беглеца.

Выяснилось, что петух сбежал аж три дня назад: непонятно, как он не пал жертвой бродячих собак или случайного автомобиля. Зато женщина за его спасение получила от хозяйки целый пакет домашних яиц.