В Красноярске женщина получила награду за спасенного на улице петуха

Фото: pokrovka_life124

Жительница Красноярска спасла от морозной смерти проходившего мимо… петуха. Домашняя птица устроила побег из курятника и гуляла в районе Покровки, рискуя попасть под машину или попросту замерзнуть. Неравнодушная женщина забрала петуха и отогрела птицу.

По словам женщины, она заметно обморозила руки, но все же спасла своего протеже. Вдвоем они отправились в частный сектор Покровки, по ближайшим домам. В одном из них и обнаружились хозяева беглеца.

Выяснилось, что петух сбежал аж три дня назад: непонятно, как он не пал жертвой бродячих собак или случайного автомобиля. Зато женщина за его спасение получила от хозяйки целый пакет домашних яиц.