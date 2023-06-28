Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

В Красноярском крае лесные пожарные спасли совенка и потомство глухаря. Историей спасения делится региональный Лесопожарный центр.

С огнем боролись в отдаленной и труднодоступной местности Енисейского района. Десантники-пожарные проходили по кромке и заметили, что в ветвях деревьев застрял крошечный совенок. Бедняга трепыхался, но никак не мог выбраться из ловушки.

– А потом повис и смотрел на нас во все глаза, - вспоминает инструктор десантно-пожарной группы Мотыгинского авиаотделения Владимир Налома, – Мы его распутали, сфотографировались на память и отпустили… Но птенец не сразу улетел, еще долго сидел рядом.

Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

Еще одна находка ждала пожарных впереди. Когда они начали прокладывать минполосу, то наткнулись на гнездо глухаря.

– Только когда вплотную подошли к гнезду, она взлетела. А потом уселась в метрах ста от нас и наблюдала. Чтобы уберечь ее потомство, пришлось нам изменить траекторию минполосы – сделали изгиб вокруг гнезда. При отжиге караулили, чтобы огонь не шел в ту сторону, , – рассказывает начальник Мотыгинского авиаотделения Александр Безруких.

Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

В итоги смелые специалисты смогли не только отстоять лес, но и спасти его обитателей от огня.