В Красноярске спасают найденного в сугробе мохноногого сычика

Фото: скриншот видео vk.com/mustelarescue

В Красноярске в центре охраны дикой природы «Инстинкт» спасают мохноногого сычика. Птицу нашли в сугробе, рассказали сотрудники центра в социальных сетях.

Птицу в снегу нашла горожанка – останься он там, его бы ждала верная смерть. Однако сыча вовремя доставили специалистам. После осмотра оказалось, что у ночного хищника черепно-мозговая травма и сломано крыло. Вероятнее всего, сычик во время полета в городе врезался в стену или стекло.

Для птицы делают все возможное, чтобы помочь ей поправиться и вернуться обратно в дикую природу. Несмотря на то, что хищник в плохом состоянии, он шипит и огрызается, а значит – хочет жить.