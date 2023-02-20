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НовостиДом. Семья20 февраля 2023 4:30

В Красноярске спасают найденного в сугробе мохноногого сычика

У птицы черепно-мозговая травма и сломано крыло
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: скриншот видео vk.com/mustelarescue

Фото: скриншот видео vk.com/mustelarescue

В Красноярске в центре охраны дикой природы «Инстинкт» спасают мохноногого сычика. Птицу нашли в сугробе, рассказали сотрудники центра в социальных сетях.

Птицу в снегу нашла горожанка – останься он там, его бы ждала верная смерть. Однако сыча вовремя доставили специалистам. После осмотра оказалось, что у ночного хищника черепно-мозговая травма и сломано крыло. Вероятнее всего, сычик во время полета в городе врезался в стену или стекло.

Для птицы делают все возможное, чтобы помочь ей поправиться и вернуться обратно в дикую природу. Несмотря на то, что хищник в плохом состоянии, он шипит и огрызается, а значит – хочет жить.