Окровавленного унесли в лагерь: жертву нападения медведя в Красноярском крае спасли его товарищи

Фото и видео: МЧС

Спасатели доставили пострадавшего от нападения медведя мужчину в больницу. ЧП произошло сегодня днем в Ермаковском районе Красноярского края: животное набросилось на сборщика орехов и серьезно ранило его. После этого его вытащили из леса сотрудники МЧС, которые погрузили раненого мужчину в вертолет.

Сибирские спасатели вывезли пострадавшего из Красноярского края и доставили его в соседнюю Хакасию – лететь из Ермаковского района в Абакан оказалось ближе, чем в Красноярск. До ближайшего населенного пункта Нижнеусенское от места нападения около 20-40 километров, и необходимую пациенту медпомощь там получить невозможно.

Сейчас мужчина находится в руках врачей. Его состояние не раскрывается, но судя по всему, сборщик был тяжело ранен, раз ему потребовалась высококвалифицированная помощь. МЧС опубликовало кадры со спасением мужчины: даже сквозь «блюр» на кадрах видны его окровавленное лицо и тяжелое состояние.

В МЧС пока не комментируют, что именно произошло и как мужчине удалось отбиться от медведя. Стычка произошла в труднодоступном районе, в глухой тайге неподалеку от Саяно-Шушенского заповедника. Судя по всему, спастись мужчине помогли товарищи, вместе с которыми он пошел в тайгу и разбил лагерь: они отнесли пострадавшего в палатку и вызвали спасателей, которые забрали сборщика на вертолете.

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18 сентября в Ермаковском районе Красноярского края медведь напал на местного жителя. Об этом сообщает МЧС. Зверь набросился на мужчину в районе реки Малый Тепсель. Известно, что пострадавших собирал там орехи. Он получил травмы. Был ли мужчина один или с кем-то – пока неизвестно.