В Красноярском крае медведь напал на сборщика орехов

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

18 сентября в Ермаковском районе Красноярского края медведь напал на местного жителя. Об этом сообщает МЧС.

Зверь набросился на мужчину в районе реки Малый Тепсель. Известно, что пострадавших собирал там орехи. Он получил травмы. Был ли мужчина один или с кем-то – пока неизвестно.

Подробностей происшествия пока нет. Все случилось в труднодоступном районе, в глухой тайге, которая находится в районе Саяно-Шушенского заповедника. Сейчас туда направились спасатели на вертолете МИ-8.

Отметим, что это первый случай нападения медведя на человека в Красноярском крае с начала текущего года.